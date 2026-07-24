Мелкие дорожные с цифрами по бокам трассы могут быть очень важными.

Каждый, кто хоть раз проезжал по трассе, видел небольшие таблички с числами на них. Многие водители не знают, что означают маленькие дорожные знаки с цифрами, поэтому просто их игнорируют. Однако этот символ на самом деле даже может спасти вашу жизнь. Поэтому он гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд.

Что означают маленькие дорожные знаки с цифрами

Смысл загадочных знаков раскрыло издание Slashgear. Как объясняют эксперты, дорожные знаки с цифрами - это информационные указатели расстояния от границы города или важной развилки.

Такие символы устанавливают на маршруте с одинаковым интервалом, например, через каждый километр. Поэтому число "55" на табличке может означать, что вы проехали 55 километров от ближайшего города. Сами знаки могут быть разными по форме и цвету - зелеными, синими, желтыми и т.д. Но все они указывают путешественникам, сколько километров те проехали и на каком расстоянии находятся относительно населенных пунктов.

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Проезжая между городами в следующий раз, обратите внимание, что за знаки с цифрами на трассе вы проезжаете. Крупные цифры на контрастном фоне указывают на ваше конкретное местоположение на данной автомагистрали.

Теперь вы знаете, что означают маленькие знаки с цифрами на дороге, но как это поможет на практике? В нормальных условиях такие символы не играют большой роли, ведь большинство современных автомобилей оснащены навигатором с указанием расстояния. Однако в непредвиденной ситуации именно такие столбики помогут вам решить проблему.

Дело в том, что километровые отметки помогают спасателям, полицейским и бригадам скорой помощи легко найти автомобиль на трассе. В случае ДТП, серьезной поломки автомобиля или сердечного приступа у водителя диспетчер экстренной службы попросит назвать число, которое вы видели на ближайшем знаке. Таким образом он будет точно знать, куда отправлять помощь.

Водителям рекомендуется чаще обращать внимание на такие символы. Они не только подсказывают ваше местоположение, но и помогут быстрее получить помощь в экстренной ситуации. Если вы уже попали в ДТП, то при возможности стоит найти ближайший столбик и запомнить числа на нем перед звонком в полицию. Это поможет полицейским быстрее найти вас, а не обыскивать всю трассу.

Дорожные службы также ориентируются на подобные таблички для проведения ремонтных работ и документирования аварий. Такие отметки особенно полезны в сельской местности, где другие дорожные знаки часто отсутствуют, а мобильная связь для GPS не ловит.

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