Люди, выросшие с 60-х по 80-е, регулярно нарушают 10 правил, которым следует молодежь

Они спокойно нарушают десяток правил, которым сегодняшняя молодёжь следует почти беспрекословно.

Молодежь, возможно, любит представлять бумеров и поколение X пожилыми людьми, твердолобыми традиционалистами, но правда в том, что у людей, выросших в 1960-е, 70-е и 80-е, обычно есть серьёзная бунтарская жилка. Бумеры были глубоко вовлечены в движения за гражданские права и феминизм, а цинизм поколения X привёл их к глубокому недоверию к власти и к требованиям делать что-то лишь потому, что так делалось всегда.

Поколение Z, похоже, думает, что оно первым начало ставить под сомнение статус-кво, но это далеко не так. На самом деле люди, которым сейчас за 40, 50 и 60, регулярно нарушают ровно те же правила, которым слепо следуют младшие поколения, пишет Your Tango.

1. Не отвечать на звонки с неизвестных номеров

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Поколение Z всегда дважды подумает, прежде чем ответить на звонок с неизвестного номера. Предполагая, что это незнакомец или, хуже того, мошенник, надеющийся ими воспользоваться, молодые люди не поднимут трубку, если не узнают номер.

Однако, хотя в 2026 году это распространённое правило, люди, выросшие в 60-е, 70-е и 80-е, ещё не переняли эту практику.

Чересчур доверчивые, они не осознают, насколько опасными могут быть входящие звонки. По данным BECU, "мошенники могут клонировать голоса ваших родственников с помощью ИИ, чтобы убедить вас отправить деньги".

Так что, хотя пожилые люди могут считать звонки важными, младшие поколения куда осторожнее. Зная, насколько опасными стали телефонные звонки, они предпочитают перестраховаться, чем потом сожалеть.

2. Не заходить к кому-то домой без предупреждения

Поколение Z и миллениалы склонны считать, что заходить к кому-то домой без приглашения – невежливо. Неважно, насколько вы близки с человеком. Если вы не предупредили заранее, не ждите, что вас встретят с распростёртыми объятиями.

С пожилыми поколениями всё совсем иначе. В их времена люди были более общительными и более спонтанными. Не боясь отказа и почти не испытывая тревоги, бабушки, дедушки, родители и друзья запросто вваливались к вам домой.

Оглядываясь назад, это может показаться невежливым, но тогда у людей не было при себе телефонов постоянно, поэтому появиться без предварительного звонка большинству казалось совершенно естественным.

Их жизнь была куда больше сосредоточена вокруг сообщества и семьи, поэтому такое чаще воспринималось как приятный сюрприз.

3. Избегать использования наличных, когда это возможно

В наши дни молодёжь почти всегда использует для покупок кредитные карты или платёжные приложения.

Покупают ли они что-то в продуктовом магазине или заказывают на Amazon – потребность в наличных становится всё более устаревшей. При этом тем, кто вырос в 60-е, 70-е и 80-е, не особо есть дело до того, что устарело.

Даже если младшие поколения считают это странным, практика оплаты наличными глубоко укоренена в старших поколениях.

Их воспитали в убеждении, что при себе всегда нужно иметь немного наличных на случай, если вы окажетесь там, где не принимают чеки или карты, – и это переросло в привычку, от которой они не готовы отказаться.

4. Регулярно обновлять телефон

Большинство молодых людей считают важным обновлять телефон каждые несколько лет, а то и чаще, если могут себе это позволить. Хотя это может быть слегка дороговато, телефоны в наши дни не рассчитаны на долгий срок.

Столкнувшись с проблемами примерно на четвёртом году, большинство чувствует давление обновить телефон, даже если им этого совсем не хочется.

Однако, пока младшие поколения следуют этому негласному правилу, людям, выросшим в 60-е, 70-е и 80-е, до него нет никакого дела. Не в состоянии оправдать трату почти тысячи долларов на новый телефон, они предпочитают держать старый, пока он окончательно не откажет.

5. Не приходить слишком рано

Приходить рано хорошо звучит на бумаге. Когда бумеры и поколение X были молоды, прийти куда-то заранее считалось куда лучше, чем явиться точно вовремя. Но времена буквально изменились, и теперь младшие поколения придерживаются правила, что не следует приходить ни рано, ни поздно.

Поколение Z не хочет торопить хозяев, которые могут быть не готовы, или заставлять кого-то чувствовать себя неловко из-за того, что те не пришли раньше.

Как объяснила юрист и коуч по этикету Элисон М. Чепердак, "на самом деле, если только вас специально не попросили прийти пораньше, приход раньше времени на встречу у кого-то дома считается невежливым и может фактически вызвать стресс у хозяина".

Так что, если это не приём у врача и не поездка в аэропорт, молодые люди считают, что лучше явиться точно вовремя. Тем не менее бумеры и поколение X отказываются следовать этому правилу и скорее посидят снаружи в машине, чем рискнут войти с опозданием на несколько минут.

6. Не разговаривать с незнакомцами

Теперь негласное правило гласит, что не следует заговаривать с незнакомцами, если в этом нет крайней необходимости. С их коллективной социальной тревожностью поколению Z идея завести совершенно случайный разговор в отделе с фруктами кажется несколько неловкой.

Однако именно такое взаимодействие старшие поколения всё ещё обожают.

Когда они были моложе, поздороваться с незнакомцем было просто хорошим тоном, а поболтать с человеком, которого ты никогда прежде не встречал, сидя в кофейне, было одним из лучших способов провести день.

К сожалению, времена с тех пор кардинально изменились, и разговор с незнакомым человеком без веской причины обычно считается и подозрительным, и раздражающим.

7. Обязательно проверять отзывы перед первым походом в ресторан

Большинство младших поколений считают негласным правилом проверять отзывы о ресторане в интернете, прежде чем идти туда есть. Их могут назвать привередливыми, но жизнь слишком дорога, чтобы тратить деньги на однозвёздочные рестораны.

Более того, миллениалы и поколение Z, как выяснилось, на 99% чаще, чем поколение X и бумеры, полагаются на соцсети и другие онлайн-отзывы, прежде чем попробовать новый ресторан.

В глазах пожилых людей половина удовольствия от похода в новый ресторан – это приключение, возможность попробовать его самим. Опять же, оба поколения склонны к бунтарству и независимости, поэтому они всё равно не доверяют чужим отзывам так, как доверяют самим себе.

8. Не беспокоить людей вопросами о дороге, когда можно воспользоваться GPS

Большинство молодых людей не горят желанием спрашивать дорогу у случайного незнакомца. Если только у них не сел телефон, они скорее воспользуются GPS, чем попросят кого-то указать им путь до ближайшего супермаркета.

Пусть их назовут драматичными, но из-за остаточной травмы 2020 года и огромного количества времени, которое они проводят в интернете, идея напрягать кого-то, ожидая, что тот объяснит вам то, что вы могли бы выяснить сами, кажется им нелепой.

Люди, выросшие в 60-е, 70-е и 80-е, росли без иного способа куда-то добраться, кроме как самим читать бумажную карту или записывать указания, данные другим человеком.

Они знают, что GPS может быть ненадёжным и порой сложным для следования, поэтому им кажется вполне логичным узнать дорогу заранее, даже если можно было бы просто спросить телефон.

9. Перестать пользоваться старыми кастрюлями и сковородками, если они поцарапаны

Хотя миллениалы и поколение Z в целом обычно бережливее бумеров и поколения X, люди, выросшие в 60-е, 70-е и 80-е, куда чаще подолгу держат кухонную утварь вроде кастрюль и сковородок, даже если на ней видны признаки износа.

Ненавидя саму идею расточительства, они скорее будут мучиться с пригорающей едой, чем с пустым кошельком.

Бумеры чаще держат старые вещи на всякий случай или потому, что видят в них семейные реликвии, тогда как глубокая любовь поколения X к ностальгии сохраняет их привязанность к изношенной винтажной посуде.

Хотя их чувства понятны, поколение Z и миллениалы куда больше обеспокоены потенциальными последствиями для здоровья, если не заменять эти предметы.

По данным Southern Living, "большинство экспертов говорят, что сковороду следует заменить, как только покрытие начинает разрушаться. Глубокие царапины и отслаивание означают, что сковорода отслужила своё".

10. Если что-то больше не нужно – переработать или избавиться

Наконец, люди, выросшие в 60-е, 70-е и 80-е, регулярно нарушают правило о том, что не стоит держать вещи, которые больше не работают или не нужны.

К лучшему или к худшему, старшее поколение воспитывали не быть расточительными, поэтому, если они однажды потратили на что-то целое состояние, они не собираются от этого избавляться в ближайшее время.

Хотя это может звучать так, будто они чтят столь желанную сегодня мантру устойчивости, когда удержание вещей принимает форму накопительства, это может со временем негативно сказаться на их психическом здоровье.

Именно поэтому важно хотя бы иногда устраивать генеральную уборку и следовать общему правилу: выбрасывать то, что вам не нужно или чем вы никогда не воспользуетесь. Это тяжело, но необходимо, чтобы поддерживать порядок в доме.

Ранее УНИАН сообщал, почему люди перечитывают одни и те же книги вместо новых.

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