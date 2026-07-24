Война перешла в новую фазу: Forbes объяснил, почему Украина и РФ уничтожают мосты

Обе стороны уже не рассчитывают на значительный прорыв в ближайшей перспективе.

В последнее время Россия и Украина увеличили количество ударов по мостам, в том числе расположенным далеко за линией фронта. Цель этих атак – нарушить логистику, затруднив снабжение на передовой.

Как пишет Forbes, уничтожая мосты, которые могли бы понадобиться для будущих наступательных операций, обе стороны уже не рассчитывают на значительный прорыв в ближайшей перспективе.

Отмечается, что мосты являются главными целями, поскольку их трудно заменить. В то же время они служат критически важными транспортными узлами для военных, их невозможно переместить или скрыть, а их расположение хорошо известно, что делает их относительно легкими целями. К тому же, уничтожение одного моста может остановить движение сотен транспортных средств, перевозящих топливо, боеприпасы и подкрепление, поэтому нет необходимости уничтожать каждую машину по отдельности.

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Издание отметило, что разрушение даже одного моста создает цепной эффект: транспорт приходится направлять по более длинным маршрутам, увеличивается расход топлива, возрастает нагрузка на технику, а альтернативные дороги становятся более предсказуемыми для ударов беспилотников и артиллерии. В войне на истощение эти совокупные эффекты неуклонно увеличивают расходы на поддержание боевых операций.

Российские атаки на мосты

Если раньше мосты не были основной целью российских атак, то в последнее время ситуация изменилась. Их всё чаще упоминают в ежедневных сводках Минобороны РФ как объекты поражения.

Один из российских командиров штурмового подразделения, комментируя операции в районе Константиновки, заявил, что разрушение мостов позволяет перерезать украинские линии снабжения и затруднить оборону города. Уничтожая эти мосты, они перекрывают поток поставок, необходимых украинским военным для удержания города.

В конце июня российское Минобороны опубликовало кадры удара авиабомбой ФАБ-500 по автомобильному мосту в Сумской области с целью перерезания украинской логистики. Подобные атаки также осуществлялись в Херсонской области и других районах.

Украина расширяет кампанию против российской логистики

В течение последнего месяца украинские военные также усилили атаки на мосты в оккупированных Россией районах Украины. По данным Института изучения войны, в последнее время были атакованы мосты в Чонгаре, Геническе, Армянске, Стиловом и других населенных пунктах, обеспечивающих сообщение между Крымом и оккупированными районами Херсонской и Запорожской областей.

Для этих операций Украина активно применяет дальнобойные ударные беспилотники, в частности отечественные комплексы Fire Point и Behemoth. Хотя многие мосты были повреждены, а не полностью разрушены, эти удары снизили пропускную способность дорог и вынудили российские логистические конвои перейти на альтернативные маршруты.

Также Украина всё чаще атакует не только Керченский мост, но и транспортную сеть, обеспечивающую дальнейшее распределение грузов по полуострову. В июне и июле 2026 года под удары попали мосты вдоль трасс М-17, М-18, А-291 "Таврида", а также несколько железнодорожных переправ.

Кроме того, в начале июля украинские силы атаковали мосты вблизи Шеляева и Уразового в Белгородской области России, примерно в 20–25 км от границы. Эти маршруты используются для доставки военных грузов на юг Украины.

Что означает новая тактика

В издании считают, что рост количества ударов по мостам свидетельствует о том, что обе стороны всё больше делают ставку не на масштабные прорывы, а на удержание позиций и изнурение противника. Если в начале войны мосты пытались сохранить для возможных наступательных операций, то теперь приоритетом стало максимальное нарушение логистики.

По мнению аналитиков, такая стратегия потенциально сильнее бьет по России. Дело в том, что у Украины более короткие линии снабжения и доступ к более плотной сети автомобильных и железнодорожных дорог, что позволяет ей легче перенаправлять логистику. В то же время более длинные линии снабжения России более ограничены, поэтому потеря моста наносит больший ущерб. Кроме того, всё большую роль в боевых действиях играют беспилотники, для которых разрушенные мосты не представляют серьёзного препятствия.

Удары по мостам в Крыму – последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины несколько дней подряд наносят удары беспилотниками FP-2 и "Бегемот" по мостам, ведущим из временно оккупированного Крыма в Херсонскую область. В результате постоянных ударов мосты становятся непригодными для передвижения тяжелой техники.

Создание понтонных переправ приводит к замедлению логистики, а также создает многокилометровые очереди из фур и грузовиков, ожидающих возможности проехать. Аналитики подчеркнули, что для достижения военного эффекта необходимо сохранять регулярность ударов и наращивать удары по грузовикам и другой технике, обеспечивающей логистику оккупантов.

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