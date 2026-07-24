Цены на топливо могут пошатнуть гривню: банкир озвучил прогноз курса доллара на август

Значительный рост мировых цен на нефть стремительно увеличивает потребность импортеров в валюте.

Ситуация на топливном рынке может стать одним из ключевых факторов, влияющих на курс гривни в августе. В настоящее время ожидается, что курс доллара будет находиться в пределах 44,5–45,5 грн, а евро – 51–52,5 грн.

Как пояснил в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, если мировые цены на нефть останутся стабильными или будут снижаться, это поддержит валютный рынок. В то же время новое подорожание нефти может усилить спрос на валюту со стороны импортеров и давление на цены в Украине.

По его словам, Украина в значительной степени зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому любой существенный рост мировых цен на нефть быстро увеличивает потребность импортеров в валюте.

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"Рынок топлива сегодня напоминает "формулу" для определения инфляции, а значит, и давления на валютный рынок. Когда мировые котировки стабилизируются, валютные расходы импортеров снижаются, а вместе с ними ослабевает давление на внутренние цены", – сказал банкир.

В то же время он предупредил, что ситуацию могут изменить новое обострение на Ближнем Востоке, проблемы с логистикой или риски для Ормузского пролива.

Лесовой обратил внимание и на прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому в 2026 году мировые поставки нефти могут сократиться примерно на 3,9 млн баррелей в сутки. По его словам, для Украины это означает риск подорожания нефтепродуктов и рост валютных расходов на их импорт.

Эксперт отметил, что при спокойной ситуации на мировых рынках более низкие цены на топливо могут стать фактором стабилизации курса гривни, поскольку импортерам понадобится меньше валюты для закупок.

Отдельным риском он назвал возможные атаки на топливную инфраструктуру и автозаправочные станции. В таком случае может возникнуть ажиотажный спрос, когда водители будут массово заправлять полные баки. По оценкам банкира, это может ситуативно увеличить спрос на топливо на 5–7%, что активизирует импорт и временно повысит спрос на иностранную валюту.

Несмотря на эти риски, базовый прогноз банка предполагает, что в августе валютный рынок сохранит относительную стабильность. По словам Лесового, курс доллара будет находиться в пределах 44,5–45,5 грн, а евро – 51–52,5 грн.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,86 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,75 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,35 грн/евро, а курс продажи – 51,15 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составляет 44,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 51,45 гривни за евро.

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