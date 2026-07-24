Диетологи назвали лучшее время для ужина: ответ может вас удивить

Точное время ужина зависит от вашего времени отхода ко сну.

Время ужина может оказывать большее влияние на наше общее здоровье, чем мы думаем. Поэтому возникает важный вопрос: когда же на самом деле лучше принимать пищу вечером? Портал Prevention расспросил диетологов и узнал о лучшем времени для ужина и о том, что будет, если ужинать слишком поздно или слишком рано.

В какое время лучше всего ужинать?

Хотя врачи и диетологи признают, что на время ужина влияют многие факторы, однако они сходятся во мнении об идеальном временном промежутке.

"Идеально будет ужинать с 17:00 до 19:00", – говорит доктор медицинских наук Дана Коэн.

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В то же время точное время ужина зависит от вашего времени отхода ко сну. Диетолог Мишель Рутенштейн рекомендует есть за два-три часа до сна, поскольку это способствует пищеварению, улучшает сон и стабилизирует уровень сахара в крови.

В то же время следует избегать слишком раннего приема пищи, поскольку, по данным клиники Майо, если ложиться спать голодным, это может ухудшить качество сна.

Может ли ранний ужин помочь вам похудеть?

Ужин как минимум за три часа до сна может способствовать похудению, поддерживая метаболическое здоровье и стабильный уровень сахара в крови, объясняет Рутенштейн. Более ранний прием пищи также помогает регулировать гормоны голода, что может уменьшить перекусы поздно вечером.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell Metabolism, люди, которые ели в 17:00, сжигали на 60 калорий больше в день, чем те, кто ужинал позже. Участники исследования, которые ужинали позже, также по-другому накапливали жир и испытывали более сильный голод. Отдельное исследование, опубликованное в "Американском журнале клинического питания", показывает, что поздний прием пищи может препятствовать успешному снижению веса и приводить к его увеличению.

"Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, приносит ли ранний прием пищи пользу здоровью и весу в долгосрочной перспективе, но ужин в раннее время, между 17:00 и 19:00, или, по крайней мере, за два-три часа до сна, может быть полезной стратегией для поддержки снижения веса", – говорит диетолог Гретхен Циммерманн.

Что происходит, если вы ужинаете за три часа до сна?

Эксперты также назвали другие преимущества раннего ужина.

1. Лучший сон. Прием пищи непосредственно перед сном может негативно влиять на качество сна.

2. Меньше изжоги. При таких заболеваниях, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), людям необходимо подождать не менее трех часов после еды, прежде чем ложиться спать, чтобы предотвратить попадание содержимого желудка обратно в пищевод, что может вызвать изжогу.

3. Улучшение уровня сахара в крови. Исследования показывают, что прием пищи раньше снижает уровень глюкозы в крови после ужина и в течение ночи.

Если после ужина вы почувствуете голод, это вполне понятно. Просто важно выбирать полезные перекусы, которые не окажут негативного влияния на ваш сон.

Что произойдет, если вы пропустите ужин?

Это зависит от человека и от того, как часто это происходит.

"Что касается ужина, то нет универсального правила. Периодический пропуск ужина не вреден для большинства здоровых взрослых, но может привести к усилению чувства голода, снижению уровня энергии, трудностям с концентрацией внимания или перееданию позже. Регулярный пропуск ужина также может затруднить удовлетворение ежедневных потребностей в белке, клетчатке, витаминах и минералах", – объясняет диетолог Мелиса Прест.

Ранее эксперты назвали идеальное время для того,чтобы выпить чашку кофе: это всего 2 часа в день.

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