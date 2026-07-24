В Украине пользователей электросамокатов предложили признать участниками дорожного движения

Сейчас пользователи указанных средств передвижения не имеют четко определенного правового статуса в качестве самостоятельных участников дорожного движения.

В Верховной Раде предлагают признать пользователей электросамокатов участниками дорожного движения и установить для них соответствующие правила.

Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте законопроекте о регулировании движения легкого персонального электрического транспорта и обеспечении безопасности пешеходов (№ 15443).

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, стремительный рост численности легкого персонального электрического транспорта, в частности электрических самокатов, моноколес и гироскутеров, привел к возникновению правовой неопределенности в сфере регулирования дорожного движения.

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"На сегодняшний день пользователи указанных средств не имеют четко определенного правового статуса в качестве самостоятельных участников дорожного движения (водителей или пешеходов). Это затрудняет правовую квалификацию их действий, делает невозможным эффективное привлечение правонарушителей к юридической ответственности и создает угрозу безопасности дорожного движения как на проезжей части, так и в пределах пешеходных зон", – пояснили авторы законопроекта.

Что предлагается принять

Так, данным законопроектом:

устанавливается, что пользователи лёгкого персонального электрического транспорта признаются на законодательном уровне участниками дорожного движения;

регулируются вопросы предоставления услуг по прокату такого транспорта, в частности, субъекты хозяйствования – операторы проката обязаны программно ограничивать скорость таких транспортных средств до 20 км/ч, а в парках и других зонах отдыха – до 12 км/ч; блокировать передвижение нескольких человек на одном транспортном средстве с помощью датчиков веса и внедрять технологию геофенсинга (геозонирования) для контроля зон движения и парковки.

Кроме того, устанавливаются правила движения для пользователей лёгкого персонального электрического транспорта, в частности:

движение должно осуществляться по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по краю проезжей части или обочине. Движение по тротуару разрешается в порядке исключения со скоростью пешехода (до 5 км/ч) и с абсолютным приоритетом пешеходов;

ограничиваются возраст пользователей такого транспорта и скорость движения, при этом максимальная скорость в населенных пунктах составляет до 20 км/ч. Детям до 14 лет разрешено движение только под присмотром взрослых и в закрытых зонах;

вводятся обязательства пользователей, путем запрета управления в состоянии опьянения, использования гаджетов во время движения и пересечения пешеходных переходов на транспортном средстве, а также устанавливается требование об обязательном использовании светоотражателей и фар в темное время суток.

Инциденты с самокатами

В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что согласно аналитическим отчетам Патрульной полиции и медицинских учреждений (за период 2023–2025 годов):

количество инцидентов с участием электросамокатов ежегодно увеличивалось на 60–70 %. Около 45 % всех ДТП составляют наезды на пешеходов на тротуарах и пешеходных переходах, что "обосновывает запрет на пересечение переходов на колесах и ограничение скорости на тротуаре до 5 км/ч";

более 70% госпитализированных водителей самокатов не использовали шлемы и светоотражающие элементы ночью, а 15% инцидентов произошли с участием пользователей (водителей) лёгкого персонального электрического транспорта в состоянии алкогольного опьянения, что "подтверждает целесообразность строгих запретов".

Штрафы

Другим законопроектом тех же авторов – о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности в сфере эксплуатации и проката легкого персонального электрического транспорта (№ 15444) предлагается, в частности, установить, что нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими лёгким персональным электрическим транспортом, влечёт за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен).

Нарушение требований по предоставлению услуг по прокату легкого персонального электрического транспорта, в частности, необеспечение программного ограничения его скорости, – влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц учреждений и организаций независимо от формы собственности и граждан-суб’ектов предпринимательской деятельности в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн).

Самокаты и закон

Как сообщалось ранее, Николай Ильчук, эксперт по адвокации кампании "За безопасные дороги", отметил, что согласно действующему законодательству нельзя сказать, что лицо, управляющее самокатом, является водителем.

По его словам, в 2023 году в законодательство были внесены изменения, согласно которым самокаты признаны транспортными средствами. В то же время в отношении лиц, управляющих ими, изменений внесено не было. Таким образом, пробелы в законодательстве не позволяют эффективно реагировать на возможные нарушения, совершаемые этими людьми, и привлекать их к ответственности.

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