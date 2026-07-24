Золото в вашей обручалке появилось во время космической катастрофы: как это произошло

Золото образовалось во время очень мощного процесса, который сейчас не происходит в видимой Вселенной.

Все золото в мире, в том числе в обручальных кольцах на ваших руках, образовалось задолго до существования Солнца и Земли, пишет Space Daily.

Указывается, что для образования золота нужно нечто большее, чем "обычные" термоядерные реакции, поддерживающие свечение звезд. Для этого требуется нечто гораздо более экстремальное, и астрономы до сих пор точно не понимают, что именно.

Происхождение золота объясняет ядерная физика. Внутри звезд до сих пор происходят сложные процессы образования элементов благодаря термоядерному синтезу. Но золото и другие очень тяжелые элементы таким способом не образуются - им не хватает энергии.

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Для их появления природе нужен другой механизм – быстрый захват нейтронов при r-процессах. В результате появляются золото, платина и уран. Но неясно, в каких точках Вселенной происходят такие процессы.

Возможно, золото получается при столкновении двух нейтронных звезд. Это такие звезды размером примерно с город, но массой больше Солнца. Сталкиваясь, эти звезды начинают r-процесс с образованием ряда тяжелых элементов. Хотя и нет доказательств, что в таком случае будет образовано золото или платина.

Любопытно, что при слиянии двух нейтронных звезд образуется килонова - это очень яркое свечение, в тысячу раз ярче, чем обычная новая звезда и в миллионы раз ярче Солнца. Она выделяет огромное количества тепла и света. Однако такая кузница работает всего несколько часов, а затем неделями угасает.

Как ученым удалось получить крупицы золота

Напомним, что физики случайно получили небольшое количество, около 29 триллионных грамма, золота на Большом адронном коллайдере. Ученые смогли отделить протоны из ядра свинца, стреляя пучками ядер свинца почти со скоростью света. Таким образом свинец превратился в золото.

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