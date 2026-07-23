В конце лета посевной сезон для многих культур только начинается.

Многие дачники воспринимают июль как окончательное завершение посевного сезона. Кажется, что в середине лета уже поздно что-либо сеять, а остается лишь ухаживать за посаженными грядками. Однако у вас ещё есть шанс вырастить второй урожай в этом году. Если вы задумывались, можно ли сажать растения в июле, то запомните перечень быстрорастущих овощей.

Какие овощи можно посадить в июле в открытый грунт

В конце июля и в начале августа можно сеять скороспелые и устойчивые к холоду растения. Есть много огородных культур, которые созревают приблизительно за 30-40 дней. Если посеять их семена, к примеру, в 20-ых числах июля, то уже с 24 августа можно будет собрать первые плоды. Таким образом есть шанс получить урожай два раза за год, продлевая посевной сезон.

Перед тем, как узнать, что можно посадить в июле-августе, запомните правила выращивания таких овощей. Во второй половине лета солнце бывает беспощадным, убивая молодые ростки в самом начале роста. Чтобы защитить растения от засухи, посыпьте грядки слоем мульчи. Поливайте их ранним утром или вечером, а в особенно жаркие дни затеняйте агроволокном.

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Также помните, что посаженные в этот период овощи придется чаще полоть, поскольку в летом сорняки растут крайне быстро. А если в конце августа придут заморозки, не забудьте накрыть растения от мороза. С соблюдением этих мер у вас получится без труда получить второй урожай.

Морковь

Хотя морковь обычно представляют как весенний овощ, летом можно сажать её ранние сорта. Молодые корнеплоды можно будет собрать примерно через 60 дней, что соответствует концу сентября. Хотя в этот период уже часто бывают заморозки, моркови они только на пользу: холод преобразует крахмал в сахар, делая плоды невероятно сладкими.

Свекла

Мало кто знает, что можно посадить в июле из овощей незаменимый ингредиент борща. Посеянная сейчас свекла созреет к концу сентября. Как и морковь, она получится удивительно сладкой. Поэтому для повторного выращивания лучше выбирать не кормовые, а столовые сорта.

Редиска

Редис славится удивительной неприхотливостью и рекордными сроками созревания. Легкие осенние заморозки его не пугают, а наоборот делают мякоть сочнее. А вот жару овощ переносит плохо. Но если не допускать пересушивания почвы, то все будет в порядке.

Репа

Посеянная во второй половине лета репа дольше хранится, что уже является хорошей причиной для посева. Такой урожай легко пролежит в погребе до следующей весны. Выбирайте скороспелые сорта и регулярно поливайте грядки. Учитывайте, что осенняя репа обычно получается острее и плотнее весенней.

Капуста

Сейчас ещё не поздно во второй раз посеять скороспелые разновидности белокочанной, пекинской, цветной капусты и брокколи. Примерно через 60 дней вы уже сможете насладиться результатами своего труда. Молодые капустные ростки не очень любят жару, поэтому рекомендуется сначала посеять рассаду в отдельные стаканчики, а после похолодания пересадить на огород.

Огурцы

Если хочется полакомиться молодыми корнишонами в сентябре, посадите ранние сорта в конце июля. Для созревания им понадобится около 45 дней. Не забывайте регулярно поливать грядки теплой водой. Июльские огурцы сильнее страдают от паутинного клеща, поэтому закупитесь биопрепаратами

Зелень и пряности

Зелень относится к тем культурам, что можно посадить семенами в июле, августе или даже в начале сентября. Такие культура сеют чуть ли не до октября, поскольку созревают они в рекордные сроки. К быстрорастущей зелени относятся шпинат, руккола, укроп, петрушка, кинза и любые виды салатов.

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