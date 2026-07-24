На дне океана обнаружено гигантское месторождение золота, – СМИ

Пока не совсем ясно, удастся ли наладить его добычу.

Вблизи побережья Японии на глубине около 700 метров исследователи обнаружили беспрецедентные концентрации золота. Об этом пишет издание Antena 3 CNN, ссылаясь на результаты работы международной команды ученых.

Как говорится в публикации, открытие было сделано в ходе исследований морского дна. Авторы материала отмечают, что на такой глубине в океане ученые зафиксировали чрезвычайно высокое содержание драгоценного металла, что может существенно изменить представления о потенциале подводных месторождений в этом регионе.

Находка привлекла внимание как научного сообщества, так и экспертов в сфере добычи полезных ископаемых. В то же время в материале не уточняется, идет ли речь уже о промышленно пригодном для разработки месторождении, ведь для этого необходимы дополнительные геологические исследования и оценка экономической целесообразности добычи.

Видео дня

По словам авторов публикации, открытие может стать важным шагом в изучении геологических процессов, происходящих на океаническом дне, а также поможет лучше понять механизмы формирования залежей драгоценных металлов в морской среде.

В публикации отмечается, что результаты исследования могут иметь не только научное, но и потенциально экономическое значение. Однако эксперты предупреждают, что между обнаружением высоких концентраций золота и началом его промышленной добычи лежит длительный процесс, включающий детальное картирование месторождения, оценку запасов, технологических возможностей и воздействия на окружающую среду.

Полезные ископаемые

Как писало УНИАН, в Черном море у побережья Румынии завершили установку морской платформы Neptun Alpha на месторождении природного газа, запасы которого оцениваются в 100 млрд кубометров.

Проект включает десять скважин, подводную инфраструктуру и экспортный трубопровод, что должно превратить Румынию в крупнейшего производителя газа в ЕС. Начало добычи запланировано на 2027 год после завершения бурения, интеграции систем и испытаний.

Вас также могут заинтересовать новости: