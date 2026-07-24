Еда в ручной клади: что разрешено брать на борт, а что могут конфисковать

В TSA рассказали, какие продукты можно смело брать с собой, а какие могут вызвать проблемы ещё на досмотре.

Перед поездкой многие ломают голову над вопросом, можно ли взять с собой в самолет любимые перекусы или сувениры из отпуска. Поэтому Управление транспортной безопасности (TSA) разъяснило, что можно брать, сообщает Condé Nast Traveler.

По общему правилу, твердые сухие продукты проще всего проносить как в ручной, так и в зарегистрированной клади. А вот всё, что напоминает жидкость или гель – супы, соусы, хумус, арахисовое масло или мягкий сыр – подпадает под привычное ограничение в 100 миллилитров.

"Твердые пищевые продукты (не жидкости и не гели) можно перевозить как в ручной, так и в зарегистрированной клади", – отмечают в TSA.

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Если после взвешивания продукт окажется жидким или гелеобразным сверх допустимой нормы – придется либо пересыпать его в разрешенную тару, либо оставить.

Детское питание – отдельная история

Родителям с малышами повезло больше: детское питание, смеси и грудное молоко разрешены даже в больших объемах. Как поясняют в TSA, детские смеси, грудное молоко, напитки и еда для малышей, включая пюре в пакетиках, считаются жидкостями, необходимыми по медицинским показаниям. Это правило распространяется даже на аккумуляторы охлаждения и гелевые пакеты для хранения молока.

Главный совет – заранее предупредить сотрудника контроля, если объем такого питания превышает стандартную норму: продукты будут досматриваться отдельно.

Свежие фрукты – не всегда

Яблоки или бананы обычно без проблем проходят контроль. Но есть исключение: пассажирам, летящим с Гавайев, из Пуэрто-Рико или с Виргинских островов, запрещено провозить свежие фрукты и овощи – из-за риска распространения инвазивных вредителей. С сушеными фруктами таких ограничений нет – их можно брать в любом количестве, с поправкой на общий вес багажа.

Шоколад, выпечка, сыр и даже бутерброды

Шоколадные плитки, хлеб и выпечка проходят как обычные твердые продукты. Единственное предостережение в отношении шоколада – его лучше класть в зарегистрированный багаж, ведь если плитка превратится в жидкую массу, она автоматически подпадает под ограничения для жидкостей.

Твёрдый сыр тоже без проблем пропускается на борт, а вот мягкие сорта и сырные спреды считаются жидкостью и должны укладываться в те же 100 миллилитров. Домашние бутерброды разрешены почти всегда – главное, чтобы начинка не была слишком жидкой.

Авторы материала также напоминают: перед поездкой стоит проверять правила конкретного аэропорта и страны назначения, ведь требования могут отличаться.

Советы туристам

Напомним, ранее УНИАН писал о методе складывания вещей KonMari. Он предполагает складывание одежды в компактные прямоугольники, которые затем размещают в чемодане вертикально – это позволяет экономить место и сразу видеть всё содержимое багажа. Эксперты также советуют отказаться от громоздких флаконов с косметикой, ведь необходимые средства гигиены обычно предоставляют отели или же их можно приобрести уже на месте отдыха.

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