В Укрметаллургпроме просят НКРЭКП пересмотреть структуру расходов в тарифе на передачу электроэнергии

В Укрметаллургпроме считают, что оптимальный тариф на услуги по передаче электроэнергии в 2026 году должен оставаться на уровне действующего, не выше 742,91 грн/МВт·ч.

Объединение предприятий Укрметаллургпром обратилось к НКРЭКП с призывом пересмотреть структуру затрат тарифа на передачу электроэнергии и сохранить тариф на действующем уровне до конца 2026 года. В отрасли считают, что предложенный пересмотр увеличит производственные расходы предприятий горно-металлургического комплекса в период, когда отрасль уже работает в условиях войны, логистических ограничений и сложной ситуации на мировых рынках. Об этом говорится в официальном письме УМП к председателю НКРЭКП Юрию Власенко.

В обращении отмечается, что проект решения предусматривает установление тарифа на передачу электроэнергии на уровне 928,45 грн/МВт·ч вместо действующих 742,91 грн/МВт·ч. Однако отдельные составляющие тарифа требуют дополнительного пересмотра – в частности, прогнозируемое увеличение расходов на компенсацию технологических потерь электроэнергии на 87,7%.

Такой рост не соответствует прогнозируемому сокращению объемов передачи электроэнергии на 5,5% и основан на завышенных прогнозах стоимости электроэнергии, отмечают в отрасли и подчеркивают, что указанные расходы могут быть ниже при использовании более консервативных рыночных прогнозов.

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Также представители отрасли выразили убеждение, что увеличение финансовых расходов компании должно частично компенсироваться за счет международного финансирования и государственной поддержки, а не исключительно за счет тарифа. К тому же, по результатам проверки НКРЭКП в 2025 году Укрэнерго получило почти 3,5 млрд грн избыточного дохода от деятельности по передаче электроэнергии. Эти средства могут быть напрямую направлены на покрытие дефицита.

В Укрметаллургпроме также обращают внимание на то, что прогнозируемый объем передачи электроэнергии сокращается на 5,5% – это свидетельствует о снижении потребления, в частности промышленными предприятиями. Дополнительная финансовая нагрузка может еще больше усилить эту тенденцию.

"Оптимальный тариф на услуги по передаче электроэнергии в 2026 году должен оставаться на уровне действующего, не выше 742,91 грн/МВт·ч", – резюмировали в Укрметаллургпроме и призвали НКРЭКП пересмотреть структуру затрат тарифа, чтобы сохранить действующий уровень тарифа.

Ранее аналогичные обращения к регулятору о необходимости сохранить действующий тариф и пересмотреть отдельные составляющие его структуры обнародовали отраслевые объединенияобъединения производителей ферросплавов и предприятия электрометаллургии, которые также заявляли о риске увеличения производственных затрат для энергоемкой промышленности.