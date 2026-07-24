В коробку с пиццей уже десятки лет кладут одну пластиковую деталь: для чего она нужна

Эту деталь изобрел аргентинец Клаудио Даниэль Троглиа.

В коробке с пиццей, которую доставляют или упаковывают на вынос, посередине всегда есть небольшая пластиковая "деталь", воткнутая в пиццу. Её называют "пицца-столик" или "пицца-стул", она предотвращает вдавливание крышки коробки посередине и её контакт с едой, находящейся внутри. Об этом пишет Винс.

"Есть еще одна причина использования пиццы-столика: во время транспортировки он удерживает сыр и начинку на месте. Таким образом, пицца доходит до покупателя в идеальном виде, а также позволяет покупателям отрывать кусочки, не касаясь остальных", - отмечается в материале.

Эту деталь изобрел аргентинец Клаудио Даниэль Троглия, который в 1974 году получил патент на небольшой трехногий распорник из пластика. Он назвал его "SEPI" (от испанского "Separador de pizza", то есть "разделитель пиццы"), но также распространенными названиями стали "guardapizza" (защитник пиццы) или "mesita" (столик).

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"Позже патент не был продлен, поэтому в 1985 году Кармела Витале из Нью-Йорка получила патент на аналогичное устройство. Витале назвала свою модель "защитником упаковки" (package saver) и использовала этот термин также в названии патента", - сообщает издание.

С тех пор его переименовали в "подставку для пиццы" (pizza saver), ведь именно это стало самым распространенным способом его использования. Заявка на патент была подана 10 февраля 1983 года, а патент выдан 12 февраля 1985 года. Позже, в 1993 году, этот патент также утратил силу из-за неуплаты сборов за его поддержание.

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