В народе православный праздник сегодня называют Анна Летняя.

25 июля по новому церковному календарю православные вспоминают праведную Анну - мать Пресвятой Богородицы. Ее почитают как небесную покровительницу матерей, супругов и всех, кто мечтает о детях.

С давних времен считалось, что искренняя молитва святой Анне помогает укрепить семью, обрести душевный покой и испросить здоровья для детей.

В народе этот день связывали с приметами на погоду и урожай. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю в Украине.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

25 июля (по старому стилю - 7 августа) православная церковь чтит память праведной Анны - матери Пресвятой Богородицы.

Согласно церковному преданию, Анна жила в Вифлееме в I веке до нашей эры. Вместе с мужем Иоакимом они долгие годы не могли иметь детей. Однажды Иоаким пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, но ему отказали, считая бездетность знаком Божьего неблаговоления. Глубоко опечаленный, он ушел в пустыню, где долго молился. Там ему явился ангел и сообщил радостную весть: Господь услышал его молитвы, и вскоре у супругов родится дочь.

Так на свет появилась Мария - будущая Богородица. Когда девочке исполнилось три года, родители, исполняя данный Богу обет, привели ее в Иерусалимский храм, где она воспитывалась и готовилась к служению Господу.

Через несколько лет после этого умер Иоаким, а спустя два года - и Анна. Их похоронили в Иерусалиме. Позже, в VIII веке, мощи святой Анны и ее мафорий - головное покрывало - перенесли в Константинополь. Сегодня частицы ее мощей находятся в храмах разных стран.

Святую Анну почитают как покровительницу семьи, брака, будущих матерей, младенцев, людей труда и нуждающихся. Ей молятся о даровании детей, благополучии в семье, здоровье малышей, благополучной беременности, а также просят помощи в разрешении семейных трудностей.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По старому церковному календарю 25 июля вспоминают мучеников Феодора-варяга и его сына Иоанна - одних из первых христиан, пострадавших за веру на землях Киевской Руси. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и о запретах и приметах этой даты.

Какой сегодня праздник в народном календаре, что нельзя делать 25 июля

В народе этот день называют Анной Летней, Анной Зимоуказательницей. Считается, что с этого времени лето постепенно идет на убыль: ночи становятся прохладнее, а по утрам уже чувствуется дыхание осени.

По традиции сегодня начинают копать молодой картофель (хотя в некоторых регионах Украины это делают раньше), ходят в лес за грибами и собирают черемуху. В старину верили, что богатый урожай грибов и ягод сулит удачу и достаток на весь год.

Святую Анну считают покровительницей семьи, поэтому день считается благоприятным для сватовства, свадьбы и крещения детей. По народному поверью, такие браки будут крепкими и счастливыми, а дети вырастут здоровыми и будут под небесной защитой.

На стол принято подавать блюда из молодого картофеля - вареного, запеченного, жареного, а также драники, картофельные котлеты и другую выпечку с картофельной начинкой. Считается, что чем больше таких блюд будет в этот день, тем богаче и благополучнее пройдет год для семьи.

В этот день, как и в любой православный праздник, церковь призывает отказаться от ссор, обид, зависти, осуждения и сплетен. Не стоит унывать, сквернословить, отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, или проводить день в праздности.

В народе с Анной Летней связано несколько запретов. Считается, что не стоит злоупотреблять алкоголем, выяснять отношения и особенно ругаться с родными или старшими - это может надолго нарушить мир в семье. Также не советуют шить, зашивать одежду, пришивать пуговицы и ремонтировать обувь: по поверью, после этого вещи быстро придут в негодность.

Важно помнить, что большинство подобных запретов относятся к народным традициям и поверьям, а не к церковному учению.

Приметы на 25 июля

С этим днем связано и немало погодных примет.

холодное утро - к суровой зиме;

дождь с самого утра - зима будет снежной и сравнительно мягкой;

теплый и сухой день - к солнечной зиме с небольшим количеством снега;

аисты собираются в стаи - к ранним заморозкам;

созрела черемуха - осень наступит раньше обычного;

муравьи строят высокие муравейники - к ранней и морозной зиме;

много желудей - к теплой и мягкой зиме;

В народе также говорят, что погода до полудня показывает, какой будет первая половина зимы, а после полудня - вторая.

У кого именины 25 июля

Именины сегодня отмечает Анна.

Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются силой воли, упорством и умением добиваться поставленных целей. Они умеют любить, прощать, дорожат семьей и друзьями, а окружающие ценят их за надежность и готовность прийти на помощь.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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