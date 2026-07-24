В ИНТЕРПАЙП призвали власть не оставлять защиту доступа экспортёров на внешние рынки

Украинские власти должны и впредь защищать доступ своих экспортеров на внешние рынки, считает GR-директор украинской промышленной компании "Интерпайп" Наталья Сидорук.

"Мы надеемся, что украинское правительство, несмотря на недавнее изменение своего состава, продолжит защищать доступ экспортеров на внешние рынки и урегулирует вопрос работы торгового представителя. Украине необходимо пополнять государственный бюджет за счет валютных поступлений, а эту валюту страна может получать, в первую очередь, на внешних рынках", – сказала она во время онлайн-мероприятия "От зимы до зимы: как восстанавливается украинская экономика?", организованного Центром экономической стратегии.

По её словам, за годы широкомасштабной войны "Интерпайп" был вынужден постоянно адаптироваться к ряду вызовов: от различных военных, связанных с близостью линии фронта, до энергетических и дефицита персонала. А с 1 июля 2026 года, с введением Евросоюзом новой системы тарифных квот на импорт стали, для компании началось новое испытание.

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За первые 22 дня июля уже исчерпана значительная часть квартальной квоты на экспорт украинских бесшовных труб в ЕС. По мнению Натальи Сидорук, вероятно, уже в следующем месяце беспошлинная квота исчерпается, и для продолжения поставок в Европу потребуется уплачивать пошлину в размере 50%. Поэтому "ИНТЕРПАЙП" вновь призывает Еврокомиссию как можно скорее исправить свою техническую ошибку, которая произошла из-за использования при принятии регламента данных Евростата, отличающихся от официальных. В результате годовая квота Украины на бесшовные трубы оказалась заниженной как минимум на 30% по сравнению с тем, какой она была бы при использовании правильных данных.

"Компания довольно сдержанно оценивает перспективы переориентации поставок на альтернативные рынки. Китайские производители бесшовных труб уже полностью исчерпали свою квоту в ЕС и направляют избыточную продукцию на другие рынки, создавая там дополнительную конкуренцию. Кроме того, вызывает большую обеспокоенность постоянное ужесточение логистических ограничений из-за систематических обстрелов украинских морских портов.

Как сообщалось ранее, "Интерпайп" считает заниженными на 30% квоты ЕС на поставку бесшовных труб из-за статистической ошибки и надеется на их корректировку до конца третьего квартала текущего года.

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