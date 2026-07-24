Выясняются все обстоятельства: Зеленский отреагировал на удар по полигону под Киевом

На данный момент известно о шести погибших и десятках пострадавших.

В Киевской области продолжается спасательная операция после удара российской ракеты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"На данный момент известно о десятках пострадавших. Известно также, что, к сожалению, шесть человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей. На месте работают все необходимые службы", – сообщил Зеленский.

Также президент отреагировал на удар РФ авиабомбами по Славянску. В результате этой атаки погибли пять человек, ещё девять получили ранения. По словам президента, под ударом россиян оказались жилые дома, здание консульства и автомобили.

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"Жестокие удары по людям, за которые россияне должны ответить. Россия уже давно не считается ни с какими международными нормами, ни с какими человеческими. Они заинтересованы лишь в продолжении убийств. Важно, чтобы партнеры тоже полностью понимали, что от них также зависит защита жизни. Ракеты для "Патриотов" – это приоритет номер один", – сказал президент.

Удары РФ: что известно

Напомним, 24 июля РФ в разгар рабочего дня атаковала Киев баллистическими ракетами. Мониторинговые паблики сообщали, что оккупанты запустили по украинской столице не менее 10 баллистических ракет различных типов.

Как отметил эксперт Анатолий Храпчинский, целью этого удара РФ было достичь эффекта неожиданности. Он также подчеркнул, что в последнее время враг передислоцировал свою стратегическую авиацию и нарастил свои запасы. И это, по его словам, может свидетельствовать о подготовке массированного удара.

Кроме того, по словам основателя компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерия Боровика, известно, что россияне нанесли серьёзный удар по полигону в Украине во время выставки вооружений.

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