США готовы сделать все возможное, чтобы война в Украине закончилась, - Рубио

В какой-то момент США снова возьмут на себя роль посредника на переговорах между РФ и Украиной, выразил надежду госсекретарь.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что власти США готовы взять на себя роль посредника и продолжить содействовать завершению войны России против Украины.

Об этом сообщил журналист радио "Свобода" Алекс Рауфоглу в Х. Отмечается, что по словам Рубио, Белый дом готов к тому, чтобы сделать все возможное для достижения результата. Он выразил мнение, что такие атаки, как была в ночь на 24 мая, это очередное напоминание, почему война должна прекратиться.

"Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары.., это напоминание о том, почему это ужасная война... и почему ей нужно положить конец. И США готовы и настроены сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию этой войны, и, надеюсь, в какой-то момент представится возможность снова сыграть эту роль", - сказал он.

Также он прокомментировал телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Рубио сказал, что тот передал ему послание от российского диктатора Владимира Путина для президента США Дональда Трампа.

Госсекретарь добавил, что уже передал его куда следует.

Касательно предупреждения россиян начать системно бить по Киеву, Рубио высказал мнение, что тут нет ничего страшного, поскольку в любой войне всегда есть риск обострения.

"Опасность во всех войнах... заключается в том, что всегда существует угроза эскалации", - добавил он.

Угрози России бить по Киеву

Как сообщал УНИАН, вчера министерство иностранных дел России анонсировало "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Там призвали иностранные государства вывезти персонал своих дипмиссий из Киева.

Отметим, что аналогичная ситуация наблюдалась перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда на фоне угроз страны или вовсе вывозили сотрудников своих посольств из Украины, или переводили их в западные области.

В украинском МИДе назвали эти угрозы шантажом и попыткой запугать иностранных дипломатов.

