Когда между Европой и РФ могут начаться переговоры: президент Литвы назвал условие

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нет смысла вступать в диалог с Россией, пока она не продемонстрирует готовность прекратить полномасштабную войну в Украине, сообщает LRT.

Науседа отметил, что если Россия согласится на прекращение боевых действий, тогда возможны переговоры.

"Я не вижу возможности для таких контактов или переговоров с Владимиром Путиным сейчас, поскольку считаю, что такие разговоры могут начаться только тогда, когда Россия четко продемонстрирует, что хочет прекратить войну. Есть очень простой способ это сделать: прекратить боевые действия, добиться перемирия, и только тогда можно будет что-то обсуждать с кремлевским режимом", – сказал он журналистам в четверг, 14 мая.

Президент Литвы не видит смысла вести с Россией переговоры, пока она не выполнит хотя бы минимальные условия:

"Попытки вести переговоры априори, без выполнения Россией даже минимальных условий, закончились провалом".

Президент Финляндии Александр Стубб во время совместной пресс-конференции с Науседой отметил, что европейские лидеры должны вести переговоры напрямую с Москвой, подчеркнув, что в Украине уже четыре года нет мира.

"Мы с самого начала заявляли, что если между Россией и Европой и начнутся переговоры, то они должны основываться на двух вещах. Во-первых, на европейских интересах; мы должны задать себе простой вопрос: заинтересована ли Европа в том, чтобы не поддерживать контакты [с Россией], особенно если украинцы склонны к тому, чтобы Европа и Россия поддерживали связи", – добавил Стубб.

Президент Финляндии также считает, что лидеры ЕС должны определиться, кто станет представителем для восстановления отношений с РФ.

"Еще один вопрос, который мы должны учесть, – это [...] кто, как, где и когда должен наладить этот контакт. Мы, как лидеры европейских стран, должны решить это между собой, согласовав нашу общую позицию", – заявил он.

При этом Стубб предположил, что европейские переговоры с Россией могут начаться только тогда, когда Украина окажется в "сильной позиции". Президент Финляндии отметил, что сейчас Киев имеет преимущество над Москвой на поле боя и в других сферах.

"Вопрос не в том, легитимизируем ли мы войну или режим, но иногда просто приходится вести неудобные разговоры, чтобы положить конец войне", – подчеркнул он.

Представитель от ЕС на переговорах с РФ о мире в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что российский президент Владимир Путин предложил бывшего канцлера Германии и своего давнего друга Герхарда Шредера в качестве кандидата в представители ЕС на переговорах с РФ о мире в Украине. Reuters со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства сообщило, что в Берлине не в восторге от этой идеи. Неназванный собеседник Reuters отметил, что предложение Кремля не является убедительным, поскольку Москва не отошла от своих максималистских требований. Представитель немецкого правительства добавил, что Путин сделал ряд фальшивых предложений, направленных на раскол западного альянса.

Также мы писали, что Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что за кулисами политических кругов считают, что на роль посредника лучше подойдет экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Такой выбор объясняется тем, что Меркель лично знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. Страны Европы продолжают обсуждать возможные переговоры с РФ, учитывая неудачный опыт посредничества США. Ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что было бы "не очень разумно" позволять Кремлю диктовать кандидатуру переговорщика.

