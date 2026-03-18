Назад в 2007-й: в Москве возвращаются к SMS из-за блокирования мобильного интернета, - СМИ

Россиян принудительно возвращают в прошлое.

Из-за блокирования мобильного интернета в Москве пользователи сотовой связи возвращаются к SMS-переписке. Об этом сообщает российское издание РБК.

Издание отмечает, что с начала марта жители российской столицы столкнулись с масштабными и длительными ограничениями в работе мобильного интернета. Доступными оставались только сайты из так называемого белого списка сервисов – тех, которые Кремль счел наиболее важными и социально значимыми.

Одновременно с 12 марта власти начали замедлять работу самого популярного в России мессенджера Telegram, из-за чего стало затруднительным отправлять сообщения, а фото и видео перестали прогружаться.

По данным российских мобильных операторов, на этом фоне москвичи стали активнее писать SMS-сообщения – на 15,5%. Число входящих и исходящих минут разговоров выросло на 75% и 80% соответственно. При этом по сравнению с первой половиной марта 2025 года потребление интернет-трафика сократилось на 16%.

Как писал УНИАН, в России ужесточается цензура, уже влияющая даже на военных: на фронте им начали запрещать пользоваться Telegram и проверяют телефоны. В качестве альтернативы продвигается государственный мессенджер Max, но в некоторых подразделениях его также запрещают из-за проблем с безопасностью.

Это происходит в условиях общего курса Кремля на изоляцию Рунета от иностранных сервисов. Власти системно блокируют западные платформы и принудительно переводят население на российские аналоги под предлогом борьбы с "фейками" и внешним влиянием.

