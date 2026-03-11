В Кремле назвали сроки, как долго еще будут 'резать' доступ к интернету россиянам

Спикер Кремля признал, что интернет-ограничения создают трудности для бизнеса.

Ограничения доступа к интернету в России будут действовать "столько, сколько будет необходимо для обеспечения безопасности граждан". Об этом в среду заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Говорится, что во время брифинга в Москве он ответил на вопросы журналистов о том, как долго будут действовать введенные ограничения.

"Столько, сколько потребуется дополнительных мер для обеспечения безопасности наших граждан. Думаю, граждане не сомневаются, что главный приоритет – это обеспечение безопасности", – сказал Песков.

Видео дня

По его словам, все ограничения вводятся "в строгом соответствии с действующим законодательством".

В то же время спикер Кремля признал, что интернет-ограничения создают трудности для бизнеса.

По его словам, это "отдельный вопрос", который должен стать предметом обсуждения в профильных ведомствах, чтобы минимизировать экономические потери.

Мобильный интернет в России работает нестабильно

После принятия российским парламентом закона, позволяющего ФСБ блокировать доступ к интернету, многие пользователи начали жаловаться на проблемы с подключением. В частности, граждане сообщают, что за пределами дома или офиса пользоваться интернетом практически невозможно.

Сейчас мобильный интернет работает очень нестабильно, тогда как относительно стабильное подключение возможно только через Wi-Fi.

Напомним, в Москве продолжаются блокировки мобильного интернета, есть проблемы с доступом ко многим интернет-сервисам и в Санкт-Петербурге. По данным оппозиционного Кремлю издания The Moscow Times, в Москве мобильный интернет отключен не менее 5 дней.

Сайты из "белого списка", включая "Госуслуги", российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы "Яндекса", маркетплейсы и ресурсы госорганов, продолжали работать. Всего поступило почти 2500 жалоб от пользователей, которые заявили, что у них есть проблемы с доступом к мессенджерам, банковским приложениям и многим сайтам.

Вас также могут заинтересовать новости: