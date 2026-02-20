"Драма Телеграма" на "болотах" то набирает обороты, то затихает – то его "скоро заблокируют", то "никто не тронет", то снова заблокируют, "но не скоро – с 1 апреля". Армии ботов уверяют россиян, что это "борьба за безопасность детей", а (анти)народные депутаты "Держдуры" – что это"борьба с НАТО".

А россияне, у которых еще есть хоть какая-то клепка в голове, этим причинам не верят и – какая дерзость – ставят под постами о блокировке реакции "клоунов" в том же Телеграме. Конечно, с анонимных аккаунтов. Чтобы не нашли. Впечатляющий масштаб протеста и пассионарность... Не путайте с пассивностью.

Но это, похоже, только начало. Потому что если самый популярный в РФ мессенджер, ставший единственной альтернативой тотальной властной пропаганде, действительно заблокируют 1 апреля, то это вполне оправдает название "День дурака" и станет "выстрелом в ногу" путинскому режиму.

Видео дня

Ведь российские военные, не имея альтернатив, используют "телегу" для собраний, общения с родственниками, на фронте. Даже трекеры в "Шахедах", которые ежедневно пускают на головы украинцам, "отчитываются" россиянам о маршруте дрона именно через Телеграм.

Нельзя сказать, что блокировка Телеграма станет для ВС РФ катастрофой, но это точно будет недалеко от истины (хотя бы на некоторое время). Особенно на фоне потери Starlink`а.

Украине это все, скорее, выгодно. А что самое интересное во всей этой истории – это появление мало кому известного и вообще никому не интересного (а зря) фотографа Михаила Шеломова среди совладельцев российского мессенджера-монополиста Max. Потому что это двоюродный племянник Владимира Путина.

Да, одно дело, когда государство борется с "НАТО и террористами", блокируя последнее свободное "информационное окно" гражданам, но уже немного другое, если Путин делает это ради монопольного контроля и заработка на россиян для собственной семьи.

То, как разворачивается борьба за Телеграм и Max, наглядно показывает, что конфликт за монополию над информацией и денежными потоками идет уже не между "башнями Кремля" (разными олигархами), как обычно бывало, а между "башнями Кремля" и "Семьей". Очень интересный и перспективный нюанс, согласитесь.

Собственно, о том, что среди совладельцев холдинга VK, ранее отобранного у Павла Дурова, внезапно – как чертенок из табакерки – появился этот ноунейм Шеломов, написал на днях российский журналист Андрей Захаров. Написал он, конечно же, в почти запрещенном Телеграме. Потому что где еще может публиковаться "враг народа"… то есть "иноагент" (не перепутайте!). Еще один аргумент для власти эту "лавочку" прикрыть, но мы сейчас не об этом.

Давайте немного разберемся, почему факт появления этого персонажа даже более важен, чем блокировка средства коммуникации российскими военными. Разница здесь в том, что блокировка оккупантам чатов и каналов будет иметь тактический (временный) эффект, а блокировка в пользу путинского (во всех смыслах) Max`а – стратегический. Ведь создает очень значительную "щель" в российском обществе и остатках политикума прямо перед выборами в Госдуму в сентябре 2026 года.

Сам Шеломов является лишь верхушкой "айсберга власти" клана Путиных, который в последние годы совершил настоящий каминаут, на фоне разгрома ФБК Навального – теперь там просто некому разоблачать коррупционеров во власти, а значит уже можно и не прятаться. Ранее же Путин играл в "Сталина", который тоже беден, как "церковная мышь". Все помнят заголовки о том, что заработки придворного герольда Пескова вчетверо выше, чем у "царя" Путина. Наверное, доплачивают за усы...

Глубинные россияне были от осознания этой мысли в экстазе и полной эйфории. Потому что "царь – настоящий". Но с течением времени и разгромом оппозиции, во-первых, власть стала меньше скрываться, а во-вторых – правда стала все больше вылезать в публичное пространство, потому что семейная империя Путина разрослась до настолько бессовестных масштабов, что ее стало трудно скрывать. Конечно, скрывать от тех, кто хотел об этом услышать, потому что проблема россиян как народа – не в том, что они не знают правды, а в том, что они ее не хотят знать.

В прошлом году СМИ и телеграм-каналы ("опять этот Телеграм", – подумал здесь каждый путинский сторонник) подсчитали, что как минимум 24 родственника Путина разной степени родства присутствуют в российской власти. Так, старшая дочь Мария Воронцова является ученым-генетиком и совладелицей компании "Номеко", которая занимается генетическими исследованиями. На другом фоне она как будто наименее влиятельна, но учитывая мечты старого Путина о вечной жизни, с точки зрения влияния все может быть прямо наоборот.

Младшая дочь – Екатерина Тихонова – возглавляет фонд "Национальное интеллектуальное развитие" и компанию "Иннопрактика", которая разрабатывает инновации для Газпромбанка и Роснефти. А также является заместителем проректора Московского государственного университета имени Ломоносова. Муж ее лучшей подруги Натальи – это тот самый Кирилл Дмитриев, который возглавляет переговоры с Украиной с российской стороны и является главой Российского фонда прямых инвестиций.

Но главной в клане Путиных сейчас является другая ветвь – дети уже умершего Евгения Путина, двоюродного брата президента РФ.

Так, двоюродная племянница Владимира Путина Анна Цивилева является заместителем министра обороны РФ, а ее муж Сергей – министром энергетики. Двоюродный племянник Михаил Путин (брат Анны и сын Евгения) – заместитель председателя правления "Газпрома".

Это лишь самые резонансные публичные лица клана Путиных, ведь все они, даже "седьмая вода на киселе", уже при деле – чаще всего имеют долю в государственных компаниях или в бизнесах крупнейших российских олигархов. Среди них есть Михаил Шеломов, который раньше был просто фотографом, а потом вдруг стал акционером компании "Акцепт", владеющей долей компании "Согаз", которая, в свою очередь, является совладелицей холдинга VK, который и становится информационным монополистом в РФ.

И речь не только о мессенджерах, откуда Путин (тот, что "папа" – через подконтрольные государственные службы) вытесняет не только Телеграм, но и WhatsApp и все остальные. Речь и о блокировке Facebook, YouTube. Сейчас все в РФ вращается вокруг двух медиахолдингов – VK и "Газпром-Медиа". Но, на самом деле, это все одно и то же, ведь "Газпром-Медиа" тоже является совладельцем VK. И чисто так "совпало", что Михаил Путин является заместителем председателя правления "Газпрома", а Михаил Шеломов – совладельцем VK.

Путинский клан и раньше был влиятельным, но мало кто говорил о "Семье" как о полноценной финансово-промышленной группе или, правильнее, об организованной криминальной группировке с клановой структурой. Ведь раньше интересы Путина обслуживал целый ряд олигархов из числа друзей или экс-коллег российского президента по ФСБ – так называемый "Кооператив "Озеро"".

Сейчас же ситуация меняется и, похоже, ближайший путинский приятель Ковальчук и другие подобные ему больше не устраивают диктатора – тот хочет себе собственный правящий клан, потому что считает себя "царем". А царю нужна "династия". Даже тому, кто мечтает жить вечно.

И недовольство по этому поводу уже становится публичным, что наглядно видно по тому, как разные представители одной российской власти по-разному на это отреагировали – был полный хаос из заявлений и опровержений. Не только "военкоры", чья деятельность как таковая зависит от наличия Телеграма, но и роспропагандисты осуждали попытки блокировки мессенджера в пользу путинского Max`а.

Соловьева чуть не разорвало на куски в прямом эфире, когда он пытался объяснить свою позицию против блокировки "Телеграма", из-за чего "аудитория упадет". Негативно настроенные российские радикалы (особенно из круга "перепатриотов" Стрелкова – сам он сидит, но дело его движется дальше). Депутаты тоже мощно ругали Роскомнадзор, хотя и несколько переигрывая местами.

Там такой вал гневных заявлений, что перечислять их все просто нет смысла. И все это – против монополии мессенджера, принадлежащего клану Путина. То есть это фронда против не просто курса Путина, а против его непосредственного заработка и "наследства".

Потому что все олигархи и марионеточные политики с "болтливыми головами" понимают, что это последняя попытка "остановить поезд" к абсолютной царской власти Путина, где ему конкуренты просто не нужны.

Это как в той известной цитате Мартина Нимеллера о терроре нацистов в Германии, когда даже сторонники режима поняли, что уже поздно сопротивляться.

"Сначала они пришли за евреями. Я молчал, я не был евреем. Потом они пришли за коммунистами. Я молчал, я не был коммунистом. Потом они пришли за профсоюзными работниками. Я молчал, я не был профсоюзным работником. Затем они пришли за мной. И не осталось никого, кто мог бы помочь мне", – вот это понемногу, пока на уровне эмоций и инстинктов, а не полноценной идеологии сопротивления, начинает доходить даже до провластных россиян разного статуса и влияния.

Все это происходит на фоне не менее судьбоносных событий в российской экономике, а также на фронтах, где с 2022 года у россиян не было ни одного оперативного прорыва – было только медленное крайне мучительное продвижение. И сейчас они все ближе приходят к пониманию, что поток наемников исчезает, а мобилизацию проводить нужно. Или выходить из войны. И очень похоже на то, что полная информационная "самоблокада" РФ является признаком перехода от контрактов к принудительной мобилизации. Вопрос только в том, дотянут ли они с этим до выборов или начнут уже весной, под 9 мая.

А это все создает очень интересные исторические параллели. Ведь все свергнутые диктаторские режимы, от Чаушеску, Мубарака, Каддафи и Асада до семьи последнего царя Николая, закончили почти одинаково (только Асаду удалось сбежать). И причины краха у всех были схожи – экономический кризис, милитаризация с "мобилизацией" (не всегда буквально, но значительное увеличение количества вооруженных сил, МВД и опричников местного разлива было везде), а также мощная "семья", которая контролировала все, что стоило контролировать.

Путин идет именно по этому пути. Он хоть и "историк", но реальную историю знает крайне плохо. Потому что фиксирует внимание исключительно на победах своих кумиров. А не на провалах. Слабая экономика и отсутствие даже намека на свободу выбора и на незаангажированную информацию рано или поздно возмущает бедноту и интеллигенцию, военные и спецслужбы становятся все сильнее, а власть, зацикленная на "семейном благосостоянии", все слабее, находясь в обманчивой "теплой ванне". "Элиты" же, из круга генералов и олигархов, считают себя ограбленными "Семьей".

Примерно то же самое сейчас происходит в Иране, но уже на более позднем этапе. А революции за доступ к соцсетям и мессенджерам в мире уже происходили – в Непале, например, осенью 2025 года. И зря Путин, который никогда не имел смартфона или даже ноутбука, недооценивает зависимость людей от интернета и мессенджеров. Поэтому, может, и правы предатели Стрелкова, что для РФ уже начался "идеальный шторм", а дальше начнется самое интересное?

Андрей Попов