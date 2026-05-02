Почему не существует голубых млекопитающих: объяснение британского зоолога

В мире млекопитающих синий цвет практически не встречается. Например, ни у одного из них нет синей шерсти.

Издание Iflscience рассказало, почему среди млекопитающих не бывает синих. Отмечается, что приматы имеют один из самых разнообразных и сложных диапазонов окраски среди групп млекопитающих. Так называемая голубая обезьяна, синий кит, голубой гну – имеют сланцево-серый окрас, который может казаться синим при определенном освещении. Но на самом деле этот окрас не синий.

"Млекопитающие ограничены эволюционной историей... Многие животные прошли тысячи лет развития, чтобы стать именно такими, какими им нужно быть для выживания", – прокомментировала Шеннон Фаррингтон, старший смотритель Лондонского зоопарка ZSL.

Она рассказала, что, например, у мандриллов характерная окраска лица – расположение белковых волокон в коже рассеивает свет, отражая синий цвет. "И лицо, и задняя часть тела самцов представляют собой яркое сочетание синего и красного цветов, что помогает им привлекать самок и показывать свое доминирование", – сказала Фаррингтон.

Это явление известно как эффект Тиндаля, который также объясняет, почему у людей голубые глаза, хотя у них нет синего пигмента.

Таким образом, по-настоящему голубых млекопитающих не существует, и более того, по словам Фаррингтон, по-настоящему зеленых тоже нет.

