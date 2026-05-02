На границе с Беларусью зафиксирована нетипичная активность, – Зеленский

Он подчеркнул, что Украина готова защищать своих граждан и свой суверенитет.

На границе с Беларусью зафиксировали специфическую активность, Украина готова реагировать. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, который подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

"Накануне наблюдалась довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если понадобится, будем реагировать", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина готова защищать своих людей и свой суверенитет, и "каждый должен это понимать, кого пытаются втянуть в любую агрессивную активность против Украины".

Риски со стороны Беларуси

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что у россиян "очень много разных нездоровых идей", поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была в них втянута. Он не исключил, что президент России Владимир Путин может втянуть Беларусь в войну против Украины. Глава государства также подчеркнул, что надеется на то, что этого не произойдет.

Впоследствии появилась информация, что Беларусь запустила единую с Россией базу пограничного контроля. Теперь граждане России с запретом на выезд, например, те, кто получил электронные повестки, больше не смогут выехать за границу через Беларусь.

