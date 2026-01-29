Госсекретарь США сделал резкое заявление о НАТО и упомянул Украину

Рубио отметил, что в Вашингтоне не сосредотачиваются только на Европе, а имеют и собственные потребности.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что НАТО нужно "переосмыслить". Такое заявление прозвучало во время слушаний в Сенате США, пишет The Guardian.

По мнению Рубио, европейские партнеры должны радикально увеличить свои инвестиции в оборонные возможности, чтобы играть значимую роль. В этом контексте он вспомнил и о войне в Украине.

"Многие говорят о гарантиях безопасности, и сейчас существует общее согласие по этому вопросу в случае с Украиной. Но эти гарантии безопасности в основном предусматривают развертывание небольшого количества европейских войск, преимущественно французских и британских, а затем поддержку со стороны США. Но на самом деле гарантией безопасности является поддержка со стороны США", – сказал он.

Рубио отметил, что не преуменьшает тот факт, что ряд стран Европы готовы разместить свои войска в Украине после завершения войны. Однако, по его словам, "без поддержки США это не имеет значения".

Причиной он называет недостаточные инвестиции союзников и партнеров США в собственные оборонные возможности в течение последних десятилетий. Однако в некоторых странах ситуация уже меняется.

Кроме того, Рубио сказал, что "без США нет НАТО", пишет Sky News.

"Чтобы НАТО было сильнее, наши партнеры должны быть сильнее. И одна из вещей, которые мы объяснили нашим союзникам в НАТО, это то, что США не сосредотачиваются только на Европе. У нас также есть потребности в обороне в Западном полушарии. У нас есть потребности в обороне в Индо-Тихоокеанском регионе, и это потребует от нас усилий. Мы можем быть самой богатой страной в мире, но у нас нет неограниченных ресурсов", – подчеркнул он, призвав союзников активизироваться.

США и НАТО

Напряженность в отношениях между странами НАТО и США в последнее время только нарастает. Среди прочего, причиной послужили амбиции американского президента Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Politico пишет, что генсек НАТО Марк Рютте смог спасти Альянс от конфликта с Трампом. Однако ценой стал конфликт между Рютте и другими европейскими лидерами.

Также Дональд Трамп не раз критиковал союзников по НАТО за то, что они слишком мало тратят на оборону. После длительных дискуссий страны-члены Альянса все-таки согласились увеличить расходы на оборону с 2% до 5% ВВП. Трамп приписывает это достижение себе и говорит, что сделал для НАТО больше, чем любой другой человек.

