Я сделал для НАТО больше, чем любой другой человек, - Трамп

Президент США отметил, что страны НАТО благодаря ему увеличили расходы на оборону с 2% до 5% ВВП.

Президент США Дональд Трамп отметил, что его страна тратит на НАТО немало средств, но он сомневается, что Альянс придет на помощь США, сообщает Sky News.

При этом президент США заверил, что уверен в том, что его страна придет на помощь НАТО в случае необходимости.

"Мое самое большое опасение в отношении НАТО заключается в том, что мы тратим на НАТО огромные суммы денег, и я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на помощь", - заявил глава Белого дома.

Видео дня

Издание отметило, что Трамп указал только одно свое конкретное "достижение" в отношении НАТО. Он требовал от стран увеличить расходы на оборону с 2% до 5% ВВП, на что большинство членов Альянса согласились.

"Я сделал для НАТО больше, чем любой другой человек, живой или мертвый. Я думаю, что в большинстве случаев они вам это подтвердят. Вы можете спросить об этом генерального секретаря (Марка Рютте, - прим. ред). Он тоже так сказал", - подчеркнул Трамп.

При этом президент США высказал мнение, что НАТО тоже должна относиться к Америке справедливо.

США и НАТО: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что издание The I Paper со ссылкой на собственные источники утверждает, что чиновники НАТО отказываются от обмена разведывательной информацией с США. Причиной этого являются угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию. По словам инсайдера, "это создает напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами в НАТО". Добавляется, что сотрудники больше не "общаются открыто", потому что опасаются, что информация попадет к Трампу и США используют ее при попытке захватить Гренландию силой.

Также мы писали, что по данным Politico, Европа готова создать свой собственный альянс безопасности, а Украина может сыграть в нем не последнюю роль. Указывается, что советники по национальной безопасности из 35 правительств находятся в регулярном контакте. Они уже привыкли искать многосторонние решения в мире, где Трамп является большой частью проблемы. Как рассказали люди, работающие в этой группе, уровень доверия в этих кругах, как правило, высок.

Вас также могут заинтересовать новости: