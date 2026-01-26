Трамп отказался от военного вторжения в Гренландию из-за угрозы импичмента, - Reuters

Демократы и республиканцы обеспокоены тем, что Трамп может начать военную операцию в Гренландии без предварительной консультации с Конгрессом.

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от военного вторжения в Гренландию для получения контроля над островом. Причиной является угроза импичмента, который могут объявить американскому лидеру в таком случае, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что демократы и республиканцы обеспокоены тем, что Трамп может начать военную операцию в Гренландии без предварительной консультации с Конгрессом. По словам одного из источников, в разговоре с госсекретарем Марко Рубио и другими высокопоставленными чиновниками Белого дома выразили свою обеспокоенность планами президента США.

Источники поделились, что чиновники посоветовали администрации Трампа не проводить военную операцию в Гренландии. Некоторые республиканцы заявили, что в случае вторжения президенту США могут объявить импичмент.

Видео дня

Угрозы Трампа в отношении Гренландии изменили Европу

Ранее Politico писало, что угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию навсегда изменили Европу. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц признали, что трансатлантический кризис "катапультировал" ЕС в новую суровую реальность.

В издании отметили, что беспрецедентные угрозы Трампа в адрес Гренландии послужили внезапным сигналом тревоги, вынудив европейцев предпринять шаги, которые были бы немыслимы еще несколько месяцев назад.

Вас также могут заинтересовать новости: