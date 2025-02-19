Известно, что большинство ключевых оборонных систем Европы происходят из США.

В Европе начинают понимать, что США больше не хотят быть главной гарантией безопасности ни для Украины, ни для континента в целом. В частности об этом напомнил министр обороны США Пит Хегсет, который также подчеркнул, что присутствие американских войск в Европе будет "не вечным", пишет Financial Times.

"То, что сказал Хегсет, глубоко неприятно. Но если это заставит Европу собраться с мыслями - тогда это может стать тем самым пинком, который нам нужен", - считает старший научный сотрудник лондонского аналитического центра "Королевские объединенные службы" Джек Уотлинг.

Также самым большим проявлением новой потребности Европы являются обсуждения по перевооружению армии, которые стали более частыми за последние дни. В частности переговоры проводят о том, как увеличить национальные военные бюджеты и найти новые методы для объединения средств для совместных проектов.

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"Среди них - общеевропейский щит противовоздушной обороны, призванный заполнить пробелы в разрозненных системах противовоздушной и противоракетной обороны континента, а также транспортные системы, такие как тяжелые самолеты для быстрой мобильности и дозаправки самолетов в воздухе, которые сейчас предоставляются только США", - отмечают в материале.

В свою очередь представители НАТО отмечают, что Европе также критически не хватает боеприпасов большой дальности и платформ массовой военной логистики.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камилла Гранд отметила, что если бы Европа приобрела эти стратегические активы, то это было бы "самым большим изменением правил игры", ведь ЕС мог бы выполнять почти все военные задачи без помощи США.

"Их [американцев] недаром называют незаменимым союзником. Без них мы не можем провести ни одной сложной военной операции, или выполнить даже простые задачи", - отметил один европейский министр иностранных дел.

В то же время министр обороны Бельгии Тео Франкен сказал для FT, что большинство ключевых оборонных систем Европы происходят из США.

"Когда мы говорим об истребителях F-35 ... когда мы говорим о ракетных системах класса "земля-воздух", они почти все американские", - объяснил Франкен.

В FT напомнили, что европейские лидеры, собравшиеся в понедельник в Париже, пришли к выводу, что для любого развертывания миротворческих сил ЕС в Украине нужна американская поддержка.

"Проблема заключается в том, что в течение 80 лет европейские армии собирались и тренировались для того, чтобы полагаться на поддержку США, и замена этого потребует времени и миллиардов евро. Более насущный вопрос заключается в том, что делать, если США вдруг выведут часть или все свои примерно 90 000 военнослужащих, дислоцированных в Европе", - подчеркивают в материале.

Также чиновники и аналитики говорят, что наибольший риск в этой ситуации заключается в том, что Трамп выведет 20 тысяч американских военных, которых экс-президент США Джо Байден отправил в Польшу, Румынию и страны Балтии сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В FT добавляют, что Европа имеет достаточное количество войск для защиты своих границ от нападения. В частности армии стран Европы насчитывают почти 2 млн солдат, из которых 1,3 млн только в ЕС, однако на практике многие из этих войск не являются пригодными для развертывания.

"Часто существует большой разрыв между возможностями и готовностью войск. Также далеко не ясно, имеют ли европейские войска достаточные запасы боеприпасов, материалов и запасных частей", - отметил бывший бригадный генерал британской армии и старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Бен Барри.

Также на прошлой неделе в Мюнхене один из европейских чиновников напомнил, как европейские союзники испытали дефицит боеприпасов менее чем через месяц после начала воздушной кампании в Ливии в 2012 году, поэтому они нуждались в пополнении со стороны США.

"Это фантастическая новость, что [Европа] сейчас производит огромное количество артиллерийских снарядов для Украины. Но как насчет современных боеприпасов, ракет дальнего радиуса действия, оружия следующего поколения? Это все - в Америке", - добавил чиновник.

В Financial Times отмечают, что, вероятно, наиболее стратегическим вопросом, который стоит перед ЕС, является будущее ядерного зонтика США, а именно тактического ядерного оружия, которого не хватает европейским странам.

По словам научного сотрудника Ядерного проекта в Осло Фабиана Хоффманна, отсутствие у Европы тактического ядерного оружия создает "пробел в сдерживании", который Россия может использовать со своим собственным арсеналом.

"Европейское НАТО имеет крылатые и баллистические ракеты, но следующим шагом по лестнице эскалации является только полномасштабная ядерная война, и это пробел, который мы должны заполнить", - отметил высокопоставленный западный военный чиновник.

США и Европа - последние новости

Ранее Financial Times писало, что США могут вывести войска НАТО из стран Балтии, оставив эту территорию уязвимой для российской армии. По словам журналиста издания, выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности показало, что "сама Америка теперь является угрозой для Европы".

В то же время президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность нападения России на НАТО. Он подчеркнул, что не согласен с таким утверждением, о котором заявлял украинский лидер Владимир Зеленский.

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