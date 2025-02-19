Дипломат отметил, что Трамп готов "говорить с разными довольно непростыми ребятами, в том числе и плохими".

Американский президент Дональд Трамп не будет говорить с российским диктатором Путиным на равных, да и США не воспринимают сегодняшнюю Россию как ровню.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии Украинскому Радио. Дипломат высказал мнение, что США сознательно льстят Путину, поскольку считают, что ему нужен подъем внутри российской элиты и у него появится шанс показать, что это частичная легализация общения с ним. "Без этого американцы считают нельзя начать любые вменяемые переговоры", - высказал мнение Климкин.

Но, по его словам, это не означает, что они уже говорят на равных. "Трамп не будет говорить на равных, да и США не воспринимают сегодняшнюю Россию как ровню. Но говорить с ней будут. Трамп - это личность, которая готова говорить с разными достаточно непростыми парнями, в том числе и плохими", - отметил Климкин.

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Поэтому, как выразил убеждение Климкин, не нужно из того, что происходит, делать сразу однозначный вывод, что таким образом Путин возвращается в поле цивилизованного общения и становится снова таким, как он был до войны 2014 года для американцев. "Это фундаментально неправильное восприятие. Однако эмоционально для нас непросто видеть, как американцы разговаривают с россиянами в Саудовской Аравии. Здесь нужно держать устойчивый эмоциональный драйв. Все идет не идеально, но и не в направлении зрады", - убежден Климкин.

Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии

18 февраля в городе Эр-Рияд состоялась встреча американской и российской делегаций. Участие во встрече принимали государственный секретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

По итогам встречи Рубио сделал заявление, что США и РФ договорились о четырех ключевых принципах по итогам переговоров.

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