Вице-президент Вэнс на Мюнхенской конференции убедил многих в том, что "сама Америка теперь является угрозой для Европы", пишет журналист Рахман.

Вероятные договоренности президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным могут иметь тревожные последствия не только для Украины, но и для всей Европы, ведь США могут вывести войска НАТО с большой ее территории и оставить уязвимой для российской армии. Об этом пишет британский журналист Гидеон Рахман на страницах Financial Times.

Автор считает, что выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности убедило в том, что "сама Америка теперь является угрозой для Европы". Мол, Вэнс в своей речи "подорвал идеи свободы, демократии и общих ценностей, которые лежали в основе западного альянса в течение 80 лет".

"В его мире битва за свободу в Европе больше не заключается в сдерживании автократической и агрессивной России, как это было для Гарри Трумэна или Рональда Рейгана. Борьба Вэнса за свободу - это борьба за спасение "западной цивилизации", по определению Илона Маска и других, от двойных угроз массовой иммиграции и "вируса пробужденного разума", - отметил автор публикации.

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Он также пришел к выводу, что идеология администрации Трампа имеет "больше родства с Путиным, чем с [президентом Украины] Владимиром Зеленским".

"Путин рассматривается как воин, который борется за свою страну и консервативные ценности; украинца считают халявщиком со всеми плохими друзьями в Европе", - написал автор.

Рахман уверен, что Трамп намерен договориться с Путиным по Украине "через головы Зеленского и европейцев", и видит в этом "трагические последствия для Украины, которую вскоре могут попросить согласиться на потерю территории без гарантий безопасности на будущее".

В то же время это влечет тревожные последствия и для остальной Европы, пишет он. Ведь "Трамп, скорее всего, согласится вывести войска США из Балтии и, возможно, дальше на запад, оставляя ЕС уязвимым для российской армии, о которой правительства стран НАТО предупреждают, что она готовится к большему конфликту за пределами Украины".

Журналист утверждает, что США теперь не просто не являются "надежным союзником европейцев", а даже можно считать противником, ведь они угрожают демократии в Европе, в частности как в случае с Гренландией.

Поэтому Рахман предлагает европейцам "начать быстро готовиться к тому дню, когда гарантии безопасности США для Европы будут окончательно отменены".

"Это должно предусматривать развитие автономной оборонной промышленности. Это также должно означать европейский пакт о взаимной обороне за пределами НАТО, который выходит за пределы ЕС - включая Великобританию, Норвегию и других", - подчеркнул он.

По его словам, Европа должна начать болезненный процесс "уменьшения риска" своих отношений с США, "ища зоны опасной зависимости от Америки и изымая их из системы".

Политика администрации США в отношении Европы

Как сообщал ранее УНИАН, министр обороны США Пит Гегсет заявил, что сохранение европейской безопасности должно быть обязательством европейских членов НАТО, и именно Европа должна обеспечить подавляющую долю летальной и нелетальной помощи для Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, летом в Беларусь будет отправлено 150 тыс. российских солдат, которые могут атаковать страны НАТО. Об этом он сообщил во время Мюнхенской конференции, опираясь на "четкую разведывательную информацию".

В то же время президент США Дональд Трамп не согласен с заявлениями, что Россия может напасть на НАТО. Он отреагировал на заявление президента Украины Зеленского о том, что Россия готовится к нападению на страну НАТО, отметив: "Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько".

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