Американский президент таким образом отреагировал на предупреждение украинского коллеги Зеленского о том, что РФ готовится к возможному нападению.

Президент США Дональд Трамп не согласен с заявлениями, что Россия может напасть на НАТО.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Россия готовится к нападению на страну НАТО, сообщил телеканал Fox News. "Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько", - заявил он.

Заявление Зеленского о РФ и НАТО

В Мюнхене 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ может готовиться к нападению на одну из стран НАТО. По его словам, летом в Беларусь будет отправлено 150 тыс. российских солдат, которые могут атаковать страны НАТО.

Видео дня

Сославшись на данные разведки украинский президент отметил, что Кремль этим летом планирует отправить войска в Беларусь под предлогом учений. "Это точно так же, как они разворачивали войска перед полномасштабным вторжением в Украину. Эти российские силы в Беларуси для нападения на Украину? Возможно. А возможно нет. Или возможно они для вас? Позвольте мне напомнить вам, Беларусь граничит с тремя странами НАТО. Она стала плацдармом для российских военных операций", - заявил Зеленский.

2 февраля генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены НАТО должны готовиться к войне и больше тратить на оборону, иначе Кремль "может попытаться сделать так же, как в Украине".

Вас также могут заинтересовать новости: