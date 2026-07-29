Мобилизация в РФ затянет войну, но не изменит её исход, – Newsweek

России не хватает хороших офицеров и оружия для новых подразделений, поэтому увеличение численности пехоты приведет к увеличению потерь.

Если Россия действительно начнет новую волну принудительной мобилизации осенью, это отсрочит окончание войны, но принципиально не изменит ее исход. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на мнения экспертов.

Издание приводит заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сообщил, что после парламентских выборов в России Путин может объявить о мобилизации от 300 до 500 тысяч человек.

Впрочем, среди западных экспертов нет единого мнения относительно того, насколько такой шаг изменит ситуацию на фронте.

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"Дальнейшая мобилизация поможет России продолжить войну, но, вероятно, не изменит её исход коренным образом", – считает заместитель директора по российской программе в Foundation for Defense of Democracies Джон Гарди.

В то же время Гарди подчеркивает, что главной проблемой российской армии сегодня является не нехватка людей, а качество личного состава. По его оценке, дополнительные мобилизованные могут помочь России лишь постепенно продвигаться на отдельных направлениях, но не гарантируют прорыва украинской обороны.

"Если Путин решит вновь провести мобилизацию, это будет означать, что он признал: война идет по проигрышной траектории, но решил удвоить свои требования, а не смягчить их. Путин до сих пор избегал этого варианта, поскольку он сопряжен со значительными затратами и рисками. Это спровоцирует очередной массовый исход из страны и может разжечь внутренние беспорядки против все более непопулярной войны", – добавил Гарди.

О трудностях для России говорит и аналитик по вопросам обороны Джорджи Ревишвили. По его словам, без новой мобилизации российский Генеральный штаб практически не способен создать новые крупные воинские формирования. В то же время масштаб предстоящего призыва и скорость подготовки новобранцев будут определять, насколько серьёзным вызовом это станет для Украины.

Бывший российский оппозиционер Михаил Ходорковский также считает, что новые мобилизованные не смогут кардинально изменить ход войны. По его словам, отправка большего количества неподготовленных людей в бой "не изменит стратегических результатов", а лишь приведет к еще большим человеческим потерям России.

Авторы публикации также обращают внимание на то, что новая волна мобилизации будет проходить на фоне ухудшения экономической ситуации в России, значительных потерь на фронте и украинских ударов по стратегической инфраструктуре. Это может усилить внутреннее давление на Кремль.

Несмотря на многочисленные сообщения о возможном призыве, российские власти официально их опровергают. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал информацию о новой мобилизации "ложью, распространяемой врагом". В то же время американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что окончательное решение остается личным выбором Владимира Путина и будет зависеть от его оценки ситуации на поле боя.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, украинские удары по логистическим центрам Wildberries имеют не только экономические, но и военные последствия. Ведь через эту компанию проходила значительная часть поставок российской армии по волонтерской линии. Кроме того, удары будут иметь и психологический эффект, ведь они затрагивают повседневную жизнь миллионов россиян, которые пользуются платформой или зарабатывают на ней.

Также мы сообщали, что Украина перешла к новой стратегии точечных ударов по российским НПЗ, нацеленных на критически важные компоненты, что делает их на длительное время неработоспособными и более затратными для Москвы. Планирование атак осуществляется с участием инженеров-энергетиков, которые определяют узлы, замена которых требует наибольшего времени, а также составляется карта взаимозависимостей энергосистемы России.

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