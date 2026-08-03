Путин силой загоняет россиян на войну и готовится к новой мобилизации, - WSJ

Военные вербовщики прибегают избиениям и шантажу.

Кремль прибегает к все более жестким методам, чтобы заставить россиян воевать в Украине. Как пишет The Wall Street Journal, Россия силой загоняет на военную службу мужчин призывного возраста, поскольку добровольный призыв застопорился, а инициатива Москвы на линии фронта в Украине ослабевает.

По словам юристов, правозащитников и очевидцев, в небольших городах России некоторые военные вербовщики прибегают к задержанию мужчин на улице, возле мест их работы или под предлогом обычной проверки документов. По их словам, в пункте призыва мужчинам могут угрожать или избивать, пока они не запишутся на войну.

Среди российских аналитиков и политиков все чаще звучат предположения о том, что эта кампания давления предвещает еще один призыв.

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Когда деньги не действуют, начинается принуждение

Российские власти предлагают огромные суммы денег – зачастую больше, чем годовая зарплата – тем, кто готов записаться и воевать. Однако вербовка стала сложнее после сообщений о злоупотреблениях внутри российской армии и всё более смертоносных возможностей Украины, которые сократили среднюю продолжительность жизни солдата на фронте до нескольких минут, дней или недель.

Хотя вербовка в России официально всё ещё добровольная, сотрудники правоохранительных органов иногда сотрудничают с военными вербовщиками, чтобы устроить ловушки для мужчин и применить насилие или угрозу ареста, если они не поддадутся давлению, говорят очевидцы.

Блогер Станислав Морозов рассказал, что из десятков людей, с которыми он разговаривал, большинство согласились подписать контракт, когда сотрудники правоохранительных органов пригрозили подбросить им наркотики и арестовать на месте.

Региональные программы в разных частях России предлагают деньги за привлечение человека в вербовочный пункт - 100 000 рублей, около 1300 долларов. Подобные кампании существуют, например, в Татарстане, а также в Амурской и Ярославской областях и в таких городах, как Калуга, Воронеж и Архангельск.

Путин готовится к новой мобилизации

Американские чиновники говорят, что эти усилия, вероятно, увеличили численность личного состава на фронте, хотя недостаточно для каких-либо крупных прорывов. По их словам, Кремль рассматривает возможность проведения еще одного раунда принудительной мобилизации, который может привести на фронт еще несколько тысяч солдат. Это, скорее всего, произойдет после российских парламентских выборов, запланированных на 20 сентября.

Если Путин решит придерживаться своих требований о захвате всего Донбасса, "у него может не остаться другого выбора, кроме как объявить мобилизацию", – заявил Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий.

Однако политические риски, связанные с таким шагом, могут перевесить военные выгоды на фронте. Некоторые россияне заявляют, что будут сопротивляться такому шагу с применением насилия.

"Как только мне дадут оружие, я расстреляю тех, кто меня мобилизовал", – сказал Дмитрий Рогин, 53-летний российский офицер запаса, который входит в число тех, кого потенциально могут призвать на службу.

Война России против Украины - новости

По данным DeepState, в июле российские оккупанты захватили больше территории, чем Силы обороны Украины отбили. Отмечается, что ситуация остается наихудшей вблизи Родинского, Константиновки, вдоль государственной границы Украины, а также в направлении Славянска и Краматорска.

В то же время в ISW отмечают, что июле россияне захватили вчетверо меньше территорий, чем за тот же период прошлого года. Весенне-летнее наступление россиян не принесло существенных оперативных результатов и фактически провалилось.

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