Стал ли Трамп лауреатом премии мира: в Нобелевском комитете отреагировали на жест Мачадо

Именно оригинальный лауреат войдет в историю как получатель премии, подчеркнули в организации.

Нобелевская премия мира остается неразрывно связанной с лицом или организацией, которая ее получила, хотя медаль может быть передана. Такое заявление обнародовал Нобелевский комитет после того, как лауреат премии, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо передала свою медаль президенту США Дональду Трампу, пишет Reuters.

В комитете пояснили, что Мачадо вместе с медалью получили также диплом и 11 миллионов шведских крон (1,19 миллиона долларов).

"Независимо от того, что может случиться с медалью, дипломом или денежным призом, именно оригинальный лауреат войдет в историю как получатель премии", – подчеркнули в организации, присуждающей награду.

Там отметили, что в уставе Нобелевского фонда нет ограничений относительно того, что лауреат может делать с медалью, дипломом или деньгами, то есть "это означает, что лауреат может свободно хранить, дарить, продавать или жертвовать эти предметы".

Медаль и диплом – это физические символы, подтверждающие, что лицо или организация были награждены премией, заявили в комитете по награждению.

"Сама премия – честь и признание – остается неразрывно связанной с лицом или организацией, которую Норвежский Нобелевский комитет определил лауреатом", – говорится в сообщении.

Также комитет, который в своем заявлении не упомянул Трампа и Мачадо, заявил, что не комментирует заявления, решения или действия лауреата после объявления премии.

Издание отметило, что это не первый случай, когда лауреат Нобелевской премии отдал свою медаль. В 1943 году лауреат Нобелевской премии по литературе Кнут Гамсун передал свою премию нацистскому министру пропаганды Йозефу Геббельсу.

В 2022 году лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов продал свою медаль за 100 миллионов долларов, чтобы собрать деньги для детского фонда ООН ЮНИСЕФ для помощи украинским детям-беженцам, а в 2024 году вдова бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана передала его медаль и диплом Нобелевской премии мира 2001 года в отделение ООН в Женеве.

Мачадо отдала свою премию Трампу

Как сообщал ранее УНИАН, оппозиционер из Венесуэлы Мария Корина Мачадо отдала Трампу свою Нобелевскую премию мира, которую получила в 2025 году. Это произошло во время переговоров между ними в Белом доме 15 января. Мачадо объяснила, что ее поразило, как четко президент США понимает ситуацию в Венесуэле. "Мы могли спокойно поговорить об ожиданиях и мечтах венесуэльцев в этот очень сложный момент, который мы переживаем, но который также полон надежды", – добавила она.

Чиновник Белого дома сообщил, что Трамп принял Нобелевскую премию мира от оппозиционерки из Венесуэлы. Белый дом в сети Х опубликовал фото президента США и Мачадо, на котором Трамп держит большую рамку с изображением медали. Сам он поступок венесуэлки назвал "замечательным жестом взаимного уважения". "Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную работу. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!" - написал он в соцсети.

