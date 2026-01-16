Оппозиционерка из Венесуэлы отдала Трампу свою Нобелевскую премию мира, - Reuters

Ранее в Нобелевском комитете подчеркнули, что премию нельзя передавать другому лицу.

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо, которая также является лауреатом Нобелевской премии мира-2025, заявила, что передала свою награду президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Как сообщает Reuters, Мачадо преподнесла американскому лидеру медаль Нобелевской премии. Однако она не ответила на уточнение журналистов о том, принял ли он этот подарок.

Мачадо сказала, что ее поразило, насколько четко Трамп понимает ситуацию в Венесуэле.

Видео дня

"Мы могли спокойно поговорить об ожиданиях и мечтах венесуэльцев в этот очень сложный момент, который мы переживаем, но который также полон надежды", – добавила она.

Можно ли передавать Нобелевскую премию мира

Еще 9 января Норвежский Нобелевский комитет подчеркивал, что после объявления лауреата Нобелевской премии ее нельзя отменить, разделить или передать другим лицам.

"Решение является окончательным и остается в силе навсегда", – заявили там.

Reuters отмечает, что если Трамп все-таки принял медаль, то это не станет первым подобным случаем. В 1943 году лауреат Нобелевской премии по литературе Кнут Гамсун подарил свою медаль министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу.

Трамп и Нобелевская премия

Президент США Дональд Трамп не раз говорил о том, что хотел бы получить Нобелевскую премию мира. В качестве аргумента он использовал заявления о том, что "остановил 8 войн".

Окружение Трампа также делало заявления, что президент США заслуживает эту награду.

После того, как США провели операцию в Венесуэле, задержав диктатора Николаса Мадуро с женой, Мачадо заявила, что готова отдать свою премию Трампу.

Сам лидер Америки говорил, что не против такого шага. Он подчеркивал, что для него это будет "большая честь".

Вас также могут заинтересовать новости: