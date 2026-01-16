Оппозиционерка из Венесуэлы отдала Трампу свою Нобелевскую премию мира, - Reuters

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо, которая также является лауреатом Нобелевской премии мира-2025, заявила, что передала свою награду президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.
Как сообщает Reuters, Мачадо преподнесла американскому лидеру медаль Нобелевской премии. Однако она не ответила на уточнение журналистов о том, принял ли он этот подарок.
Мачадо сказала, что ее поразило, насколько четко Трамп понимает ситуацию в Венесуэле.
"Мы могли спокойно поговорить об ожиданиях и мечтах венесуэльцев в этот очень сложный момент, который мы переживаем, но который также полон надежды", – добавила она.
Можно ли передавать Нобелевскую премию мира
Еще 9 января Норвежский Нобелевский комитет подчеркивал, что после объявления лауреата Нобелевской премии ее нельзя отменить, разделить или передать другим лицам.
"Решение является окончательным и остается в силе навсегда", – заявили там.
Reuters отмечает, что если Трамп все-таки принял медаль, то это не станет первым подобным случаем. В 1943 году лауреат Нобелевской премии по литературе Кнут Гамсун подарил свою медаль министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу.
Трамп и Нобелевская премия
Президент США Дональд Трамп не раз говорил о том, что хотел бы получить Нобелевскую премию мира. В качестве аргумента он использовал заявления о том, что "остановил 8 войн".
Окружение Трампа также делало заявления, что президент США заслуживает эту награду.
После того, как США провели операцию в Венесуэле, задержав диктатора Николаса Мадуро с женой, Мачадо заявила, что готова отдать свою премию Трампу.
Сам лидер Америки говорил, что не против такого шага. Он подчеркивал, что для него это будет "большая честь".