'Выглядели почти как друзья': Axios узнал о взаимодействии Украины и РФ на переговорах

В конце второго дня переговоров три группы вместе пообедали.

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "продуктивными" и проходили в "дружественной" атмосфере, пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что переговоры включали как совместные встречи американских посредников с российскими и украинскими переговорщиками, так и прямую встречу россиян и украинцев без присутствия американцев.

"Обсуждалось все. Никто не был обеспокоен ходом дискуссии ни с одной стороны. Мы не упустили ни одного вопроса из обсуждения, и нам не пришлось никого подталкивать. Мы увидели много уважения в зале, потому что люди действительно искали решения", – сказал один из американских чиновников.

"В какой-то момент все выглядели почти как друзья. У меня появилось чувство надежды", – сказал американский чиновник.

Переговоры в Абу-Даби

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров в Абу-Даби. По его словам, главное, на чем сосредоточились обсуждения, - это возможные параметры окончания войны.

Также спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф назвал прошедшие переговоры очень конструктивными.

По данным Axios, в случае успеха следующего раунда переговоров трехстороннего формата в Абу-Даби может открыться возможность для встреч сторон в Москве или Киеве.

