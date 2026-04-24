Макрон заявил о намерении уйти из политики после 2027 года

Президент Франции не планирует заниматься политикой после окончания своего второго срока.

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует заниматься политикой после окончания своего второго срока в 2027 году. Об этом он сказал во время дискуссии с учениками франко-кипрской школы в Никосии, столице Кипра, которую посетил перед неформальным европейским саммитом, сообщает Укринформ.

"Я не занимался политикой раньше (до президентства, – ред.), и не буду заниматься ею потом", – заявил Макрон.

По его словам, в последний период его второго пятилетнего срока сложнее всего было защитить свои достижения. Президент Франции пояснил, что в свое время "начал политическое движение, а затем пошел на президентский пост", потому что всегда интересовался жизнью своей страны и хотел, чтобы его идеи были реализованы.

"Но это было для того, и до сих пор остается, чтобы делать вещи, которые, на мой взгляд, не просто полезны. Это борьба за то, чтобы моя страна и наша Европа двигались вперед и защищали ценности, в которые я верю, поэтому это вопрос страсти", – отметил Макрон.

Как известно, Макрон стал президентом Франции в мае 2017 года. Он победил во втором туре выборов. А в апреле 2022-го был переизбран на второй срок.

Президентство Макрона

Как сообщал УНИАН, в марте 2025 года рейтинг одобрения Макрона вырос до самого высокого уровня – до 31% – после призывов к помощи Украине. Bloomberg писал, что мнение французов о президенте изменилось на фоне того, как он оказался в центре европейских усилий по увеличению расходов на оборону и оказанию поддержки Украине в условиях прекращения поддержки со стороны США. Также президент Франции предлагал начать переговоры об использовании потенциала ядерного оружия страны для защиты союзников на континенте.

Впрочем, в июле стало известно, что деятельность Макрона поддерживают лишь 19% французов. В Le Figaro подчеркивали, что он никогда ранее не опускался ниже 20%. Отмечалось, что даже среди его собственного электората лишь 49% сторонников Макрона на президентских выборах отметили, что удовлетворены его действиями.

