Рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона среди граждан страны вырос до самого высокого уровня с июня. Это может быть связано с призывами лидера к Европе усилить поддержку Украины, пишет Bloomberg.
Отмечается, что данные опроса, проведенного Ifop для Ouest-France, говорят о том, что рейтинг одобрения Макрона среди французов вырос до 31% в марте. Это на семь пунктов выше, чем в предыдущем месяце, и почти на уровне, который был незадолго до прошлогодних внеочередных парламентских выборов.
В агентстве подчеркнули, что мнение французов о президенте изменилось на фоне того, как он оказался в центре европейских усилий по увеличению расходов на оборону и оказанию поддержки Украине в условиях прекращения поддержки со стороны США. Также президент Франции предлагал начать переговоры об использовании потенциала ядерного оружия страны для защиты союзников на континенте.
Согласно опросу, 53% респондентов обеспокоены войной в Украине. Более того, 84% французов заявили, что мир может быть достигнут только при участии Киева в переговорах.
В агентстве обратили внимание на то, что рейтинг одобрения Макрона среди пожилых людей, пенсионеров и "белых воротничков", которые являются его самыми сильными сторонниками, в марте вырос на два пункта. Это произошло после резкого падения, которое произошло прошлым летом, когда президент Франции объявил внеочередные выборы, в результате которых парламент оказался глубоко расколотым.
Макрон и война в Украине - важные новости
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации. Он выступил против "хрупкого перемирия" в Украине и высказался о ядерном зонтике ЕС.
Кроме того, президент Франции рассказывал, когда европейские войска окажутся в Украине. По его словам, Европу не устроит мир без гарантий для Украины.