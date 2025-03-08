Опрос показал, что многие французы обеспокоены войной в Украине.

Рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона среди граждан страны вырос до самого высокого уровня с июня. Это может быть связано с призывами лидера к Европе усилить поддержку Украины, пишет Bloomberg.

Отмечается, что данные опроса, проведенного Ifop для Ouest-France, говорят о том, что рейтинг одобрения Макрона среди французов вырос до 31% в марте. Это на семь пунктов выше, чем в предыдущем месяце, и почти на уровне, который был незадолго до прошлогодних внеочередных парламентских выборов.

В агентстве подчеркнули, что мнение французов о президенте изменилось на фоне того, как он оказался в центре европейских усилий по увеличению расходов на оборону и оказанию поддержки Украине в условиях прекращения поддержки со стороны США. Также президент Франции предлагал начать переговоры об использовании потенциала ядерного оружия страны для защиты союзников на континенте.

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Согласно опросу, 53% респондентов обеспокоены войной в Украине. Более того, 84% французов заявили, что мир может быть достигнут только при участии Киева в переговорах.

В агентстве обратили внимание на то, что рейтинг одобрения Макрона среди пожилых людей, пенсионеров и "белых воротничков", которые являются его самыми сильными сторонниками, в марте вырос на два пункта. Это произошло после резкого падения, которое произошло прошлым летом, когда президент Франции объявил внеочередные выборы, в результате которых парламент оказался глубоко расколотым.

Макрон и война в Украине - важные новости

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации. Он выступил против "хрупкого перемирия" в Украине и высказался о ядерном зонтике ЕС.

Кроме того, президент Франции рассказывал, когда европейские войска окажутся в Украине. По его словам, Европу не устроит мир без гарантий для Украины.

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