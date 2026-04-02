Трамп высмеял Макрона и его жену: что ответил президент Франции

Президент США Дональд Трамп решил подшутить над Эммануэлем Макроном после инцидента с его женой в мае 2025 года во время поездки в Юго-Восточную Азию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон "страдает от жестокого обращения со стороны жены и только-только приходит в себя после удара, который получил в челюсть", сообщает Le Figaro.

Издание поясняет, что президент США, в частности, имел в виду удар, который Брижит Макрон нанесла по лицу президента Франции в мае 2025 года во время поездки в Юго-Восточную Азию.

Примечательно, что во время этого же выступления Дональд Трамп рассказал, что обратился к Франции с просьбой помочь разблокировать ситуацию в Ормузском проливе – районе, имеющем чрезвычайно стратегическое значение для мировой торговли углеводородами.

"Эммануэль, нам бы не помешала небольшая помощь в Персидском заливе, даже если мы устраним злодеев и уничтожим баллистические ракеты. Не мог бы ты немедленно прислать военные корабли?", – якобы спросил глава Белого дома.

Трамп намекнул, что усилия Вашингтона по обеспечению безопасности этого морского пути не получают достаточной поддержки со стороны европейских союзников.

"Многие из них сказали: "Мы присоединимся, когда война закончится". Вот так я и познакомился с НАТО. НАТО не будет рядом, если мы столкнемся с серьезным кризисом", – иронично заметил президент США.

Реакция Макрона

В свою очередь, издание The Guardian разместило комментарий президента Франции по поводу высказываний Трампа.

"Издевательские замечания Трампа – ни изящны, ни уместны", – сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что они "не заслуживают ответа". Вместо этого Макрон указал на продолжающееся влияние войны, в частности на рост цен на энергоносители, и отметил, что "нужно двигаться в направлении деэскалации, прекращения огня и возобновления переговоров, которые являются единственным способом действительно решить сложившуюся в регионе ситуацию".

"Сейчас мы обсуждаем будущее мира. В этот момент в Иране это имеет последствия для жизни миллионов людей, люди гибнут на поле боя, а у нас есть президент, который смеется, который издевается над другими", – отметила председатель нижней палаты французского парламента Яэль Браун-Пивет в интервью franceinfo.

Другие заявления Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны США Пит Хагсет заявил, что Вашингтон пересматривает позицию в отношении НАТО на фоне конфликта с Ираном и нежеланием европейских союзников поддерживать американские военные операции. Глава Пентагона отметил, что Трамп будет принимать решения по НАТО. В то же время глава Белого дома резко раскритиковал европейцев и фактически поставил под сомнение дальнейшую военную поддержку. По его словам, США больше не будут помогать и призвал учиться воевать самостоятельно.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп резко раскритиковал прежнюю политику Вашингтона и добавил, что США не должны были вмешиваться в войну в Украине и тратить значительные средства на поддержку Киева. По мнению Трампа, США потратили сотни миллиардов долларов без какой-либо выгоды. Глава Белого дома отметил, что предыдущая администрация США передала Украине значительную часть американских запасов вооружения, что вызвало необходимость активизировать в стране производство боеприпасов. Сейчас, подчеркнул Трамп, он продает боеприпасы Украине, а Европейский союз за это платит.

