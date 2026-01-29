Си Цзиньпин пообещал ни на кого не нападать, каким бы сильным ни был Китай

Он заявил, что Китай никогда не начинал войны и не оккупировал ни сантиметра территории другого государства.

Цели развития Китая абсолютно мирные и насколько бы страна ни становилась сильнее, она никогда не будет угрожать другим государствам.

Об этом заявил президент Китая Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Пекине, передает Укринформ.

"Китай всегда придерживался пути мирного развития, никогда не начинал войны и не оккупировал ни сантиметра территории другой страны. Независимо от того, насколько Китай будет развиваться, он никогда не будет угрожать другим странам", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, Китай готов к широкому сотрудничеству с Великобританией.

"... Китай и Великобритания должны укреплять диалог и сотрудничество для поддержания мира и стабильности в мире и содействия экономическому развитию обеих стран", - подчеркнул глава Китая.

В свою очередь Стармер отметил, что экономический рост и процветание Великобритании напрямую связаны с взаимодействием с крупнейшими мировыми державами.

Ожидается, что в Пекине стороны подпишут соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве, что станет первым шагом к перезагрузке и расширению экономического взаимодействия после нескольких лет охлаждения китайско-британских отношений.

Китай и война в Украине

27 января во время визита в Пекин премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Китай и его лидер Си Цзиньпин имеют возможность закончить войну РФ против Украины, повлияв на российского диктатора Владимира Путина. Он добавил, что надавить на РФ также можно, сократив сотрудничество.

В тот же день издание Le Monde написало, что Китай готов усилить стратегическую координацию с РФ и совместно улучшить способность реагировать на риски и вызовы.

