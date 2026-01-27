Си Цзиньпин начал глобальные чистки среди генералов: посол США назвал скрытую цель

Чистки в высшем военном руководстве Пекина сочетают борьбу с коррупцией и концентрацию власти.

Президент Китая Си Цзиньпин использует чистки в высшем военном руководстве не только для борьбы с коррупцией, но и для установления полного контроля над вооруженными силами, заявил посол США в Китае Дэвид Пердью в интервью Bloomberg.

Американский дипломат назвал расследование против заместителя председателя Центральной военной комиссии КНР Чжан Юся "важным событием". Китайские власти ранее сообщили, что высокопоставленного чиновника проверяют по подозрению в "серьезных нарушениях дисциплины и закона", не раскрывая подробностей.

По словам Пердью, чистки в военном руководстве носят двойной характер.

"Я верю ему на слово, что сейчас ведется борьба с коррупцией, что он пытается исправить десятилетия коррупции в армии", – сказал посол, имея в виду Си Цзиньпина.

В то же время он добавил:

"С другой стороны, я думаю, что он убеждается, что имеет полный контроль над своими военными".

Расследование в высшем командовании

Пердью не стал прямо комментировать сообщение The Wall Street Journal о том, что Чжан Юся якобы передавал США секретную информацию о китайской ядерной программе. Представитель МИД Китая заявил, что не знаком с этими утверждениями.

После серии расследований, в которых также фигурировал начальник Объединенного штаба Лю Чжэньли, в составе семичленной Центральной военной комиссии Китая, по данным дипломатов, осталось только два члена.

Чистки в китайской армии

Как сообщал УНИАН, лидер Китая Си Цзиньпин начал расследование в отношении своего самого влиятельного военного соратника, что стало самой масштабной реорганизацией вооруженных сил страны за последние десятилетия. Шаг направлен на усиление борьбы с военной коррупцией и политической нелояльностью.

Генерал Чжан Юся, старший из двух заместителей председателя Центральной военной комиссии Компартии Китая и фактический генерал №1 в стране, находится под следствием за "серьезные нарушения партийной дисциплины и государственных законов".

