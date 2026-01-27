Китай хочет объединиться с Россией, чтобы отвечать на современные вызовы, - Le Monde

Пекин стремится объединиться с Москвой, чтобы способствовать глобальной безопасности и стабильности.

Китай готов усилить стратегическую координацию с Россией и совместно улучшить способность реагировать на риски и вызовы.

Об этом сказал министр обороны Китая Дун Цзюнь российскому коллеге Андрею Белоусову во время видеоконференции, сообщает Le Monde.

"Китай готов сотрудничать с Россией для укрепления стратегической координации, обогащения сотрудничества и совершенствования механизмов обмена", – заявил Цзюнь.

По его словам, две страны должны "совместно укрепить свою способность реагировать на различные риски и вызовы, а также объединиться, чтобы способствовать глобальной безопасности и стабильности".

Министерство обороны России, со своей стороны, приветствовало тот факт, что "всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем стабильно развивается".

Сотрудничество Китая и РФ

Как сообщал УНИАН, в октябре 2025 года Служба внешней разведки Украины сообщала, что Китай предоставляет России спутниковые данные, которые та использует для ракетных ударов по Украине. Зафиксированы факты взаимодействия РФ и Китая в "проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения".

В начале года первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский рассказал, что сейчас между Китаем и РФ реализуется более 60 проектов. Их общая стоимость составляет более $100 млрд, и они охватывают сразу несколько сфер, в том числе и военно-промышленный комплекс.

