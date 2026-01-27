Китай может закончить войну РФ против Украины: премьер Финляндии назвал способ

Китайский лидер может оказать достаточное влияние на главу Кремля.

У Китая и его лидера Си Цзиньпина есть возможность положить конец войне России против Украине, повлияв на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил во время визита в Пекин премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Reuters. Он добавил, что надавить на РФ также можно, сократив сотрудничество.

Китай и война в Украине

В конце прошлого года министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что в стране "с нетерпением" ждут достижения обязательного мирного соглашения между РФ и Украиной, которое позволит устранить "первопричины кризиса" и достичь прочного мира в Европе.

Тогда он назвал войну в Украине "украинским кризисом" и заверил, что его страна якобы уже давно настойчиво создает условия для мира и взаимопонимания между всеми сторонами.

А 25 января стало известно, что Китай стал ключевым партнером России в экономическом плане. По данным Службы внешней разведки Украины, сейчас между Китаем и РФ реализуется более 60 проектов. Их общая сумма составляет более $100 млрд, и они охватывают сразу несколько сфер. Речь идет о добыче полезных ископаемых, развитии транспортной инфраструктуры.

Также Китай и РФ сотрудничают в военной сфере. Именно благодаря поддержке Пекина российский ВПК может увеличивать темпы производства боеприпасов для артиллерии, мин, крылатых и баллистических ракет, а также ракет для систем ПВО.

