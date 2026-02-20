Трамп объявил о введении новых 10-процентных пошлин на весь импорт в США

Президент США добавил, что все введенные пошлины в интересах национальной безопасности останутся в силе.

Действующие тарифы США сохраняются и вводится новая пошлина на весь импорт на уровне 10%. Об этом президент США Дональд Трамп объявил, комментируя решение Верховного суда США об отмене введенных им пошлин.

"Сегодня я подпишу указ о введении глобального тарифа в размере 10% в соответствии с разделом 122 - сверх обычных пошлин, которые уже взимаются", - заявил он.

Также он отметил, что все действующие тарифы, в том числе в сфере национальной безопасности, "остаются полностью в силе и продолжают применяться в полном объёме".

Видео дня

Трамп заявил, что Верховный суд находился "под влиянием иностранных интересов", когда выносил свое решение. По его словам, будет начато несколько расследований.

По его словам, это решение является "абсурдным", поскольку лишает его возможности взимать даже символические сборы, но при этом оставляет более жёсткие инструменты давления на другие страны.

Трамп также подчеркнул, что намерен использовать другие инструменты экономического давления, которые, по его словам, суд фактически подтвердил. Он также указал на возможность применения механизма лицензирования импорта, назвав его "более мощным" инструментом, чем тарифы.

Отмена пошлин Трампа

Напомним, Верховный суд США отменил тарифы в отношении других стран, введенные Белым домом на основании закона, позволяющего регулировать импорт и экспорт в случае чрезвычайной ситуации.

Заместитель главного спикера Европейской комиссии Улоф Хилл уже успел заявить, что Брюссель поддерживает связь с администрацией Трампа, желая "ясности относительно шагов, которые они намерены предпринять в ответ на это решение".

Вас также могут заинтересовать новости: