Верховный суд США ударил по пошлинам Трампа: в FT рассказали, остались ли у него 'козыри'

Решение суда заставляет администрацию Трампа искать альтернативные инструменты для введения пошлин.

В пятницу Верховный суд США нанес сильнейший удар по президенту Дональду Трампу, постановив, что он не имеет полномочий использовать чрезвычайные полномочия для введения пошлин.

Как пишет Financial Times, такое решение стало ударом по одному из важнейших направлений президентства Трампа и показало редкую попытку суда ограничить его власть после того, как американский лидер более года проводил политику с помощью множества исполнительных указов и ссылаясь на редко используемые законы.

"Самая влиятельная судебная инстанция Америки, которая в целом симпатизировала усилиям Трампа по осуществлению исполнительной власти, в основном позволяла беспрепятственно реализовывать программу его второго срока. Пятничное решение резко нарушает эту динамику", - отметили в материале.

В то же время Трамп подчеркнул, что судьи являются "позором" и что на них повлияли иностранные интересы.

Какие еще инструменты остались у Трампа для введения пошлин?

Решение суда заставляет администрацию Трампа искать альтернативные инструменты для введения пошлин, однако ни один из них не может быть применен так быстро и просто, как Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях США (IEEPA), что увеличивает вероятность небольшой задержки со сбором пошлин.

"Другие торговые законы США обычно требуют периода пересмотра и изучения, прежде чем пошлины могут быть применены к иностранным товарам", - объяснили в FT.

В издании напомнили, что в пятницу президент США заявил, что подпишет указ о введении 10% глобальной пошлины в соответствии с разделом 122 Закона о торговле 1974 года в дополнение к пошлинам, которые уже взимаются.

Кроме того, Трамп заявил, что инициирует новые торговые расследования, которые могут привести к введению ряда дополнительных пошлин.

"Помимо раздела 122, Институт Катона выделил раздел 338 Закона о тарифах 1930 года, который позволяет президенту вводить пошлины до 50% на страны, дискриминирующие американскую торговлю, как наиболее вероятный путь, по которому пойдет администрация. Раздел 122 позволяет Трампу немедленно ввести пошлины до 15% на срок до 150 дней без необходимости проведения длительных расследований, которые требуются для других секторальных пошлин на такие товары, как сталь и алюминий, в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли", - подчеркнули в FT.

В Институте добавили, что такой немедленный вариант, скорее всего, будет "достаточно привлекательным" для Трампа, однако там напомнили о "подвохе", которая заключается в том, что 15% пошлины действуют только в течение 150 дней, после чего для их продления требуется голосование в Конгрессе.

В то же время торговые аналитики предупредили, что даже альтернативные правовые пути, включая статью 122, будут менее всеобъемлющими, чем пошлины IEEPA, которые Верховный суд признал недействительными в пятницу.

"Эти инструменты не являются такими широкими и всеобъемлющими, как IEEPA, и существует вероятность, что по сравнению с отмененными тарифами IEEPA, новые пошлины будут иметь различия как в сроках, так и в объеме", - объяснил Сэм Лоу, руководитель отдела торговли консалтинговой компании Flint Global.

Что этому предшествовало

Как писал УНИАН, 20 февраля Верховный суд США "обнулил" всю торговую политику Трампа за последний год. В частности, судьи пришли к выводу, что Белый дом неправильно понял старый закон о чрезвычайных полномочиях президента.

"На фоне четких и ограниченных полномочий правительство толкует IEEPA (закон 1977 года о полномочиях президента в области торговой политики в условиях чрезвычайной экономической ситуации - УНИАН) как предоставление президенту права единолично устанавливать неограниченные тарифы и изменять их по своему усмотрению. Такое толкование означало бы трансформационное расширение полномочий президента в области тарифной политики", - отмечается в решении суда.

