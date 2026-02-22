ЕС теряет терпение после очередной угрозы Трампа ввести пошлины, - Politico

Евросоюз обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей и "тарифном хаосе", а в Европарламенте уже звучат призывы заморозить ратификацию соглашения и начать новые переговоры.

Европейский союз требует от Вашингтона разъяснений относительно дальнейших действий США после того, как Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины президента Дональда Трампа.

"Европейская комиссия запрашивает полную ясность в отношении шагов, которые Соединенные Штаты намерены предпринять после недавнего решения Верховного суда по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)", – говорится в жестком заявлении Европейской комиссии, опубликованном после того, как Трамп объявил о намерении ввести новую глобальную тарифную ставку в размере 15%, пишет Politico.

Текущая ситуация не способствует обеспечению "честной, сбалансированной и взаимовыгодной" трансатлантической торговли и инвестиций, добавили в Еврокомиссии. Недавно комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович провел переговоры с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром торговли США Говардом Латником. Евросоюз пытается понять, остается ли в силе торговое соглашение, заключенное в Шотландии прошлым летом, в свете новых тарифных угроз Трампа.

Стремительно меняющаяся ситуация вынудила высокопоставленного европейского законодателя призвать Европарламент отложить голосование по законопроекту, реализующему обязательства ЕС в рамках трансатлантической сделки.

Введение Трампом 15-процентного глобального тарифа сразу после поражения в Верховном суде в пятницу – это "явное нарушение достигнутых нами договоренностей", заявил изданию Бернд Ланге, председатель комитета Европарламента по торговле. "В связи с этим я предложу приостановить ратификацию соглашения на данный момент", – сказал он, не исключив возможности "пересмотра условий сделки".

Ранее Ланге охарактеризовал действия американской администрации в соцсетях как "чистый тарифный хаос". По его словам, условия "Тернберрийского соглашения" и "правовая база, на которой оно строилось, изменились".

Решение Трампа и последствия в Европе

Спустя всего день после того, как Верховный суд отменил его ключевую тарифную политику, Трамп объявил, что планирует установить новую ставку глобального тарифа на уровне 15% вместо прежних 10%. Для этого он воспользовался Разделом 122 Закона о торговле США 1974 года, который позволяет президенту вводить пошлины до 15% для устранения "крупного и серьезного дефицита платежного баланса". Такие меры могут действовать не более 150 дней, если Конгресс США не санкционирует их продление.

Голосование в Европарламенте, намеченное на вторник, должно было подтвердить позицию института по закону об отмене пошлин на промышленные товары из США и лобстеров – ключевой пункт обязательств ЕС по сделке, заключенной на гольф-курорте Трампа Тернберри прошлым летом. Предложение Ланге о задержке должно получить поддержку политических групп ЕС на внеочередном собрании в понедельник.

Партия "Зеленых" в лице Анны Каваццини также поддержала паузу: "Голосование по Тернберрийскому соглашению должно быть остановлено до внесения ясности. Было очевидно, что тарифы Трампа незаконны с точки зрения международного права. Теперь у нас есть подтверждение, что они были незаконны и по законам США".

Ранее УНИАН сообщал, что Верховный суд США ударил по пошлинам Трампа. Такое решение показало редкую попытку суда ограничить власть американского президента после того, как он более года проводил политику с помощью множества исполнительных указов и ссылаясь на редко используемые законы.

