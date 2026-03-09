Европа хочет стать посредником в войне в Иране и продвигать украинские дроны, - Каллас

ЕС планирует вооружить страны Персидского залива украинскими технологиями, заявила высокопоставленная дипломат Евросоюза Кая Каллас.

Евросоюз планирует запустить дипломатическую инициативу для поставки украинских средств перехвата беспилотников в страны Ближнего Востока на фоне войны в Иране. Учитывая, что РФ может помогать Ирану наносить удары по американским базам, уникальный опыт Украины в перехвате "Шахедов" можно использовать для противостояния атакам, заявила топ-дипломат ЕС Кая Каллас, согласно сообщению корреспондента "Радио Свобода".

На ежегодной конференции послов блока 9 марта Каллас отметила, что Брюссель внимательно следит за действиями Кремля и Тегерана. Кая Каллас считает такую коалицию ожидаемой и опасной, ведь Россия передает иранскому режиму разведывательные данные. Сам Иран активно атакует дронами страны Персидского залива.

"В ответ на потребность в перехватчиках дронов мы готовим новую инициативу – стать своеобразным "посредником", который объединит промышленные возможности Украины с военными потребностями стран Ближнего Востока", – отметила Каллас.

ЕС планирует объединить украинские производственные мощности с финансовыми и оборонными запросами арабских государств. Дипломат убеждена в том, что иранский режим стремительно слабеет. Несмотря на агрессивную риторику Тегерана, его реальные военные возможности остаются ограниченными, но мирное население региона продолжает страдать от атак, отметила Каллас.

"Именно поэтому ЕС продолжает призывать все стороны проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданских и соблюдать международное право", – заявила представительница Евросоюза.

Что известно о возможной помощи Персидскому заливу со стороны Украины

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина готова оказать помощь странам Ближнего Востока в сфере безопасности, но при условии поддержки усилий по прекращению российской агрессии.

"Если лидерам Ближнего Востока удастся договориться с Путиным о прекращении огня, а они в хороших экономических отношениях, тогда ребята, которые сегодня защищают наше небо, могут поехать и защитить или научить защищаться от иранских атак", - отметил глава государства.

А журнал Forbes отмечает, что предложение Украины по поставке беспилотных аппаратов странам Персидского залива является достаточно весомым. В статье отмечается, что в течение 2025 года украинские войска нанесли существенный ущерб российским системам ПВО на сумму около 4 миллиардов долларов США. Этот успех был достигнут преимущественно путем эффективного использования относительно недорогих дронов.

