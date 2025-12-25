Страны восточного фланга НАТО находятся в состоянии повышенной готовности к потенциальным вторжениям в воздушное пространство.

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем, который летел вблизи ее воздушного пространства.

Как сообщает Reuters, страны восточного фланга НАТО находятся в состоянии повышенной готовности к потенциальным вторжениям в воздушное пространство с сентября, когда три российских военных самолета нарушили воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Это произошло всего через несколько дней после того, как более 20 российских беспилотников вошли в воздушное пространство Польши.

"Сегодня утром над международными водами Балтийского моря польские истребители перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из своей зоны ответственности российский разведывательный самолет, летевший вблизи границ польского воздушного пространства", - сообщила армия Польши.

Также отмечается, что ночью наблюдались объекты, входившие в польское воздушное пространство со стороны Беларуси.

"После детального анализа было установлено, что это, скорее всего, были контрабандные воздушные шары, которые двигались в соответствии с направлением и скоростью ветра", - заявила армия. Она добавила, что часть воздушного пространства над Подляским воеводством на северо-востоке Польши, которое граничит с Беларусью, была временно закрыта для гражданского движения в целях обеспечения безопасности.

Швеция задержала российское судно

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе шведские власти остановили российское судно Adler, компания-владелец которого занимается экспортом оружия в Россию.

Судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС. Причина заключается в том, что корабли компании якобы перевозят северокорейские боеприпасы, которые Россия затем использует в войне в Украине.

Этот рейд был одним из серии аналогичных проверок, проведенных против подозреваемой российской гибридной деятельности или торговли оружием в водах стран ЕС в течение года.

