Также Эстония созовет экстренные консультации НАТО из-за нарушения воздушного пространства российскими самолетами.

Пограничная служба Польши утверждает, что российские истребители пролетели на малой высоте над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море.

"Была нарушена зона безопасности платформы. Были уведомлены вооруженные силы Польши и другие службы", - говорится в сообщении.

В морском подразделении пограничной охраны, пролет совершили два истребителя Вооруженных сил России.

"Польские службы безопасности постоянно отслеживают ситуацию на критически важных объектах морской инфраструктуры, в том числе за пределами территориальных вод Польши", - заявили там.

Также премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил, что Таллинн задействует статью 4 Устава НАТО и потребует консультаций с союзниками после сегодняшнего вторжения российских истребителей.

"Такое нарушение абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Михал.

Вторжение самотетов РФ в Эстонию

Утром три российских МиГ-31 без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии: самолёты кружили в небе около 12 минут. Истребители F-35 Военно-воздушных сил Италии, которые дислоцируются на аэродроме Эмари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространство стран Балтии, отреагировали на инцидент.

