Пограничная служба Польши утверждает, что российские истребители пролетели на малой высоте над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море.
"Была нарушена зона безопасности платформы. Были уведомлены вооруженные силы Польши и другие службы", - говорится в сообщении.
В морском подразделении пограничной охраны, пролет совершили два истребителя Вооруженных сил России.
"Польские службы безопасности постоянно отслеживают ситуацию на критически важных объектах морской инфраструктуры, в том числе за пределами территориальных вод Польши", - заявили там.
Также премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил, что Таллинн задействует статью 4 Устава НАТО и потребует консультаций с союзниками после сегодняшнего вторжения российских истребителей.
"Такое нарушение абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Михал.
Вторжение самотетов РФ в Эстонию
Утром три российских МиГ-31 без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии: самолёты кружили в небе около 12 минут. Истребители F-35 Военно-воздушных сил Италии, которые дислоцируются на аэродроме Эмари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространство стран Балтии, отреагировали на инцидент.