В Европе жалуются на новую грубую провокацию россиян.

Сразу три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии, что в Европе уже расценили, как серьезную эскалацию на восточной границе НАТО. Об этом пишет Politico.

По словам осведомленных источников, воздушное пространство НАТО нарушили самолеты МиГ-31, способные нести российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Во время инцидента они сначала летели в направлении столицы Таллинна, а затем кружили около 12 минут, пока итальянские F-35, дислоцированные в регионе, не были подняты в воздух для перехвата.

В Таллинне заявили, что вызвали на разговор временного поверенного в делах России в Эстонии.

Видео дня

"Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, во время которого три истребителя вошли в наше воздушное пространство, является беспрецедентно грубым. На постоянно растущее испытание границ и агрессию России необходимо реагировать быстрым усилением политического и экономического давления", - заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, которая до июля прошлого года возглавляла правительство Эстонии, назвала это событие "чрезвычайно опасной провокацией".

"Это уже третье подобное нарушение воздушного пространства ЕС за несколько дней и еще больше обостряет напряженность в регионе. ЕС полностью солидарен с Эстонией. (...) Путин испытывает решимость Запада. Мы не должны демонстрировать слабость", - написала она в твиттере.

Российские провокации против НАТО

Как писал УНИАН, в сентябре Россия устроила несколько провокаций против стран НАТО. Так, наиболее громким эпизодом стал залет сразу двух десятков российских дронов в воздушное пространство Польши. Впрочем, в НАТО предпочитают верить, что это была такая случайность.

Через несколько дней после этого российский "Шахед" залетел в воздушное пространство Румынии и шатался там почти час, прежде чем нацелился на украинский порт Рени.

Кроме того, на фоне военных учений "Запад-2025" Россия устроила демонстративное развертывание оперативно-тактических комплексов "Искандер" недалеко от польской границы. Чтобы событие случайно не пропустили, комплексы развернули прямо посреди шоссе, перекрыв движение транспорта, чтобы у водителей была возможность это заснять и выложить в Интернет.

Вас также могут заинтересовать новости: