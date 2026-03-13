США потеряли в войне с Ираном самолет-заправщик KC-135

Информации о судьбе экипажа в командовании не предоставили.

Соединенные Штаты Америки потеряли в войне с Ираном самолет-заправщик KC-135. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.

"Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции "Эпическая ярость", и спасательные работы продолжаются. В инциденте участвовали два самолета. Один из самолетов упал на западе Ирака, а второй благополучно приземлился", – говорится в заявлении.

Отмечается, что потеря самолета не была связана с огневым поражением со стороны противника или так называемым "дружественным огнем".

Информации о судьбе экипажа в командовании не предоставили.

Самолет-заправщик KC-135 – характеристики

Самолет-заправщик Boeing KC-135 Stratotanker остается основой стратегической авиации США и их союзников уже более 60 лет. Он является близким родственником пассажирского лайнера Boeing 707, хотя KC-135 имеет несколько более короткий и узкий фюзеляж.

Первый полет был осуществлен в 1956 году, а уже в 1957-м его приняли на вооружение. Современные модернизации этого самолета могут нести около 90 700 кг топлива.

Его дальность полета составляет более 2 400 км с полной загрузкой топлива для передачи, а крейсерская скорость – примерно 850–930 км/ч.

КС-135 помогают таким истребителям, как F-16, F-35 и стратегическим бомбардировщикам B-52 часами находиться в воздухе.

Кроме топлива, самолет может перевозить до 37 тонн груза или до 83 пассажиров. Также его могут использовать для медицинской эвакуации. По данным из открытых источников, в США насчитывается более 300 таких самолетов.

