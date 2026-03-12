'Это расплата': Трамп раскрыл Axios детали войны против Ирана

По словам президента США, Иран якобы планировал захватить остальную часть Ближнего Востока.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что война против Ирана может завершиться уже в ближайшее время, поскольку уже "практически не осталось ничего, на что можно было бы нацелиться".

"Немного того, немного этого... Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится", – подчеркнул он в телефонном интервью изданию Axios, которое длилось около 5 минут.

Несмотря на заявления Трампа, американские и израильские чиновники говорят, что не было никаких внутренних указаний относительно того, когда могут прекратиться боевые действия, отметило издание. К примеру, министр обороны Израиля Исраэль Кац утверждает, что война будет продолжаться "без каких-либо временных ограничений, столько, сколько потребуется, пока мы не достигнем всех целей и не одержим решительную победу в этой кампании".

Трамп отказался говорить о конкретных сроках завершения войны, в то время как чиновники в США и Израиле готовятся как минимум к двум неделям ударов по Ирану, пишет Axios.

Какие цели преследуют США на Ближнем Востоке

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что миссия американских вооруженных сил состоит в том, чтобы лишить Иран возможности проецировать силу и препятствовать судоходству в Ормузском проливе.

"Американские силы продолжают наносить сокрушительные удары по иранскому режиму. Боевая мощь США растет, а боевая мощь Ирана снижается", – пояснил он.

Между тем Трамп сказал в комментарии изданию, что "война идет прекрасно":

"Мы значительно опережаем график. Мы нанесли больше ущерба, чем считали возможным, даже за первоначальный шестинедельный период".

По словам американского президента, Иран "стремился захватить остальную часть Ближнего Востока". А операцию против страны он назвал "расплатой".

"Они платят за 47 лет смерти и разрушений, которые они причинили. Это расплата. Они не отделаются так легко", – добавил Трамп.

Война на Ближнем Востоке: другие новости

Правоохранительные органы США получили предупреждение ФБР об угрозе ударов иранских дронов по прибрежным регионам. СМИ пишут, что под угрозой может находиться и Калифорния. О времени и потенциальных целях таких атак ФБР узнать не удалось.

Кроме того, западные СМИ сообщают, что Россия не ограничивается передачей Тегерану разведывательных данных. Утверждается, что РФ помогает Ирану наносить результативные удары по объектам США и их союзников на Ближнем Востоке. В частности, Москва делится опытом, полученным за годы войны против Украины.

